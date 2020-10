Arraisonnement du matériel de campagne de l'UFDG: Kiridy répond à Cellou…

CONAKRY-Le ministre d'Etat Kiridy Bangoura, porte-parole de la présidence a répondu ce vendredi 2 octobre 2020, à Cellou Dalein Diallo, qui accuse le président Alpha Condé d'user de son pouvoir pour régler des comptes avec lui.

Alors que cette affaire continue de faire polémique, le ministre Bangoura qui a été interrogé en marge d'une rencontre que la mouvance a eue avec la mission conjointe des Nations-Unies, de l'Union Africaine, de la CEDEAO, s'est dit étonné. Il conseille le leader de l'UFDG de s'adresser à la douane et à la CENI.

"Je suis étonné parce que l'ancien premier ministre Dalein connait bien l'administration. Quand on a des réclamations en matière de douane, on connait vers qui s'adresser. En plus il est dans une situation exceptionnelle où il a un organisme constitutionnel comme la CENI qui est à sa disposition pour ce genre de démarches. Il connait bien l'administration (…) Ça n'a rien à avoir avec le président de la République qui actuellement est concentré sur la campagne et la lutte contre la COVID-19", a indiqué Kiridy Bangoura.

Il précise que la mission conjointe s'est assurée de l'inclusivité de cette élection et a adjoint à continuer en tant que majorité à assumer ses responsabilités quant à la paix. Le porte-parole de la présidence observe qu'ils ont attiré l'attention de la communauté internationale sur certaines dérives.

"Nous avons attiré l'attention de la mission sur quelques dérives dans les langages qui commencent à être concrétisés dans les actes pour qu'elle puisse nous aider tous, à aller à l'élection présidentielle du 18 octobre, en laissant le seul peuple souverain désigner qui il souhaite voir diriger la Guinée dans les années à venir", a précisé Kiridy Bnagoura.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com