Le programme INTEGRA accompagne les jeunes entrepreneurs

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, place au cœur de sa démarche le développement des projets d’entreprenariat portés par des jeunes. Ainsi, INTEGRA contribue à la création ou à la mise à niveau d’incubateurs pour permettre d’accompagner les jeunes entrepreneurs efficacement.

A travers ces incubateurs, INTEGRA accompagne les bénéficiaires pour leur permettre d’explorer et d’exploiter leur plein potentiel d’entrepreneur en leur fournissant les outils pour réussir sur le plan personnel et professionnel. L’incubateur est primordial dans le développement de projets professionnels et permet aux jeunes de se lancer dans les meilleures conditions. En effet, la mise à disposition de locaux et l’allocation de ressources aux jeunes entrepreneurs favorisent la création d’emplois et le regain d’activité dans ces régions. En aidant les incubateurs tels que Jatropha Hub, Ose Ton Emploi, Saboutech, Waliyetebe ou encore Toogueda, INTEGRA propose ainsi des outils de développement local. Les retombées positives de l’incubateur bénéficieront alors à l’ensemble de la population locale.

Ces incubateurs offrent aux bénéficiaires aide financière, conseils personnalisés, hébergement et mise en réseau de partenaires.

Plus de 450 entrepreneurs ont pu être accompagnés depuis le début du projet. C’est le cas de Mamadou Condé, qui a participé au premier atelier de formation de l'incubateur Waliyètèbè de Boffa : « Grâce à cet incubateur nous avons l’opportunité d’utiliser cet espace où on a l’électricité et des bureaux gratuits. On peut juste se focaliser à monter notre entreprise », explique-t-il. Lancé ce lundi 21 septembre, cet incubateur cible 200 jeunes de la localité.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

