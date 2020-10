Kindia : Aminata Sylla, coordinatrice de la campagne du RPG-AEC multiplie les rencontres

Après une visite éclair, mais essentielle, à Bangouya, où au nom du Président de la République, elle a volé au secours des populations victimes d’inondation, Aminata Sylla est retournée à ses habitudes de porte à porte dans la commune urbaine de Kindia.

La coordinatrice préfectorale de la campagne du RPG AEC, a mis les bouchées doubles avec une grosse débauche d’énergie, pour tenir un agenda très chargé.

En début de matinée, à 10h précises, la directrice de la LONAGUI s’est offerte un bain de foule à Yéwolé.

Elle en a profité pour sensibiliser les populations de ce quartier populeux de Kindia à voter massivement en faveur du champion du RPG-AEC, le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession.

Etait aussi présent à cette réception grandiose, Ibrahima Sory Cissé, ancien candidat aux élections législatives de mars 2020, au compte du parti, le GDE.

Ce dernier fort de ses 13 mille voix à cette élection, aux côtés de la très dynamique dame Sylla a appelé, lui-aussi, à voter pour le candidat du RPG AEC.

A préciser, nécessairement, que la réception a eu lieu dans le domicile de l’imam du quartier entouré par de nombreux érudits.

A 14h, ce fut l’étape de Dambakanya. Là-bas, la coordinatrice préfectorale a rencontré les secrétaires généraux des sections du RPG AEC de Kindia. Objectif, échanger avec ceux-ci, notamment sur le retrait des cartes d’électeurs, la mobilisation et la sensibilisation pour un vote massif et utile en faveur du Professeur Alpha CONDE, le 18 Octobre 2020.

Plus tard, à 16h, dans une course contre la montre, a eu lieu la rencontre avec les cadres de la direction régionale de l’agriculture et l’association des paysans.

Il a été question au cours de cette rencontre de l’implication de ces derniers dans la sensibilisation des populations, non seulement pour aller retirer leurs cartes d’électeurs, mais aussi voter pour le Président Alpha Condé.

Les cadres et les représentants des paysans présents, à l’unanimité, ont salué les efforts du chef de l’Etat en faveur de secteur socioprofessionnel. Ils ont aussi promis de jouer leur partition dans la réélection du candidat de la marée jaune.

Il était 18h, quand la coordinatrice honorait le dernier rendez-vous de son agenda très chargé par la rencontre avec la coordination de la basse Guinée.

En effet, Aminata Sylla a été reçue par les représentants des sages, femmes, jeunes ainsi que par des sèrès, des mareyeuses. Bref, étaient présentes, toutes les associations socio-professionnelles des femmes.

Dans une ambiance féerique et sur fond de slogans -Alpha tekou, ita nan bé-, ces représentants de la basse côte, ont réitéré leur engagement pour la victoire d’Alpha Condé, le 18 Octobre 2020.

Cellule de communication coordination préfectorale RPG Kindia