Guinea alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

Dans le cadre de ses activités, GAC recrute un Superviseur Chargement Train

Objectif :

Superviser les opérations du contrat de services miniers à Tinguilinta afin d’assurer la conformité avec le plan de production : broyage et empilement, gestion des stocks de produits, chargement du train et opérations ferroviaires.

Superviser et gérer les activités dans la région conformément au cadre législatif requis et aux pratiques appropriées de l’industrie, en livrant les produits requis en toute sécurité, conformément au calendrier de production et aux exigences de qualité.

Surveiller et s’assurer que le contractant exécute ses tâches en toute sécurité et dans les délais.

Tâches principales :

Mettre en œuvre et assurer la conformité aux politiques, processus et procédures de la société dans tous les éléments des opérations de concassage, d’empilement, de chargement des trains et de manœuvre.

Garantir la conformité à toutes les politiques, procédures et contrôles de sécurité, de qualité et de gestion environnementale pertinents dans toute la section afin d’assurer la sécurité des employés, le respect de la législation et une attitude environnementale responsable.

Assurer la performance des éléments pertinents SHE des sous-traitants et des fonctions GAC.

S’assurer que l’entrepreneur des services miniers dépasse les exigences du plan de gestion environnementale du projet principal.

Inspecter toutes les activités de production relevant de son domaine de responsabilité et enregistrer les résultats.

Évaluer et faire le suivi continu des performances de travail et prendre les mesures adéquates pour garantir que les travailleurs sont compétents pour exercer leurs fonctions.

S’assurer que tous les extrants de travail sont axés sur la qualité et la quantité.

Assurer le respect des règles/règlementations et des spécificités de la direction relatives aux tâches quotidiennes, et traiter/signaler toute violation de celles-ci.

Évaluer les opérations quotidiennes pour assurer la performance de sécurité, effectuer des inspections légales quotidiennes. Enregistrer les rapports d’inspections et d’observations.

Comprendre les systèmes de planification, d’exploitation ferroviaire, de gestion et d’inventaire.

Gérer les horaires de travail et suivre l’avancement des produits livrables par rapport à la cible : achèvement du travail administratif, bonne compréhension de l’exploitation ferroviaire.

Coordonner les activités et les ressources de concassage, d’empilement et de chargement du train par le biais de la planification et de la communication.

Optimiser la production grâce à l’utilisation des ressources, à la motivation et au développement du personnel.

Veiller au respect des politiques, normes et procédures dans tous les domaines d’activité.

Effectuer d’autres tâches ou tâches connexes selon les directives

Qualifications/Compétences :

Être titulaire d’un diplôme reconnu en génie minier ou équivalent.

Posséder un certificat en Management ou équivalent serait un avantage.

Avoir au moins 3 ans de supervision dans le secteur minier/l’exploitation minière ou ferroviaire. Avoir au minimum 5 ans d’expérience dans l’exploitation minière ou ferroviaire.

Être un leader efficace avec de bonnes compétences interpersonnelles à tous les niveaux et avoir une capacité à résoudre les conflits.

Capable de communiquer clairement et efficacement en français et dans les langues locales. Parler anglais serait un atout.

Être une personne axée sur les résultats qui s’engage à atteindre les objectifs.

Avoir de solides compétences de l’outil informatique (MS Office, logiciel de planification minière).

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN SUPERVISEUR CHARGEMENT TRAIN par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (10/10/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.