GAC recrute un (1) Ingénieur Electrique & Instrumentation…

Guinea alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

Dans le cadre de ses activités, GAC recrute UN (1) INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE & INSTRUMENTATION

Objectif :

Utiliser et partager son expérience dans l’électricité, l’instrumentation et l’automatisation pendant les quarts de travail, en participant aux activités de maintenance. Aider les techniciens juniors à apprendre, à améliorer leurs compétences, et évaluer continuellement leurs progrès. Faire des rapports au Superviseur de l’électricité et au Surintendant de la maintenance.

Réaliser les activités d’entretien préventif et correctif sur une large gamme d’équipements électriques conformément aux exigences du Fabricant d’Équipement d’Origine (FEO) et aux politiques, processus et procédures établis pour réduire, prévoir les pannes sur le matériel et la réduction des temps d’arrêt de la production.

Tâches principales :

Respecter toutes les politiques, les procédures et tous les processus, les systèmes et contrôles fonctionnels, ainsi que les règlements de sécurité et les pratiques sécuritaires requises au travail afin de protéger le personnel, les équipements et la centrale, tout en satisfaisant à toutes les exigences procédurales/législatives pertinentes et en assurant une qualité rentable et un service cohérent.

Effectuer les tâches quotidiennes liées à la maintenance préventive et corrective planifiée des systèmes électriques de l’équipement du centre des opérations respectif, et veiller à ce que les processus de travail soient mis en œuvre conformément aux exigences du FEO.

Soutenir l’exécution des tâches planifiées et des travaux de réparation dans l’usine, sur les équipements et les structures ; informer le Superviseur de l’état d’avancement des activités et signaler toute anomalie ou incident.

Diriger le dépannage des équipements et les opérations défectueuses difficiles à diagnostiquer et faire des recommandations en temps opportun.

Rapporter les données dans le système de planification de la maintenance afin de tenir à jour les dossiers sur les activités de la maintenance.

Effectuer des inspections et des vérifications de routine des équipements conformément aux stratégies d’entretien préventif.

Faire un feedback au Superviseur de l’électricité et proposer des solutions techniques aux fins d’approbation.

Mettre en œuvre des activités d’isolation électrique et de délivrance de permis conformément aux normes approuvées et des procédures visant à atténuer ou à minimiser les risques de blessures, conformément aux contrôles établis.

Signaler tous les accidents, incidents et quasi incidents au Superviseur de l’électricité et de l’instrumentation et aider à l’enquête sur l’incident afin d’éviter leur répétition.

Effectuer les entretiens conformément aux normes d’EGA (5 s) afin de permettre une remise en service rapide.

Se conformer aux politiques, procédures et procédures de gestion de la sécurité, de la qualité et de l’environnement pertinentes, afin d’assurer la sécurité des employés, la conformité législative et un environnement et une attitude responsables.

Effectuer d’autres tâches et affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences :

Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures avec un certificat en Génie électrique ou technique.

Avoir au moins 6 ans d’expérience en instrumentation, automatisation et équipement électrique utilisé sur un site industriel, de préférence sur un site minier.

Être capable de résoudre les problèmes de dépannage des systèmes électriques.

Avoir une solide connaissance de tous les outils et équipements de maintenance liés à l’installation, à l’entretien et à la maintenance électriques.

Être capable de lire et d’interpréter des dessins techniques, des schémas et des rapports.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN (1) INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE & INSTRUMENTATION par courriel à l’adresse suivante :gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (10/10/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.