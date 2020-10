Fête de l'Indépendance: l'adresse à la Nation du Président Alpha Condé…

CONAKRY-Le président de la République Alpha Condé s'est adressé à la Nation, ce jeudi 1er octobre 2020, veille de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance de la Guinée.

Dans son adresse, le chef de l'Etat a ouvert une large parenthèse sur les élections du 18 octobre.

"Dans deux semaines, nos citoyens s’apprêtent à se rendre aux urnes pour une nouvelle élection présidentielle, libre, sincère, transparente et inclusive. Tous les acteurs politiques qui souhaitaient prendre part au scrutin, ont pu le faire, sans aucune entrave. (...) C’est ici le lieu d’entendre et de comparer les projets de société défendus par chacun, afin que le peuple puisse exprimer son choix en toute liberté, loin du spectre de la division et de la violence politique toujours préjudiciables à l’état de droit", a-t-il lancé.

Merci de suivre ci-dessous l'intégralité du message du Président de la République.