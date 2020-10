Conakry : Des jeunes leaders de l’axe s’engagent pour la "non-violence"...

CONAKRY-La coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la Paix, a organisé ce jeudi, 1er octobre, une journée de sensibilisation pour la paix en cette période électorale. L’évènement s’est déroulé au grand rond-point d’Hamadallaye, situé dans la commune de Ratoma. Cette rencontre a été parrainée par le jeune entrepreneur Bacary Diaby. La fondation d’Elhadj Djériba Diaby à sa tête le président et une importante délégation, ont aussi pris part à cette initiative des jeunes du Littoral et de l’Axe.

Dans son discours, le porte-parole de la coalition a rappelé que la population de Ratoma a connu plus d’une décennie dans la violence politique à l’occasion des manifestations et des grèves organisées par des structures politiques, syndicales, et des organisations de la société civile. Cela a toujours entrainé des affrontements entre les jeunes et forces de l’ordre et qui se soldent malheureusement par des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels, la psychose et la mésentente entre citoyens.

« C'est au vue de cette triste réalité, avec la clairvoyance des principaux leaders de l’axe de la commune de Ratoma que la coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix a été créée avec pour objectif principal de prôner la paix, la stabilité sociale et aussi faire une vaste campagne de sensibilisation pour la non-violence post-électorale auprès de la population de Ratoma, et des principaux acteurs du processus. Les objectifs spécifs visent à lutter contre l’insécurité dans les quartiers de Ratoma, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, les constructions et la rénovation des infrastructures scolaires publiques, des maisons de jeunes et des lieux de loisirs adéquats. Cette démarche concertée vise à amener le climat de paix, renforcer la cohésion sociale, favoriser l’épanouissement des jeunes et de leur encadrement participatif dans l’évolution de notre jeune démocratie. A la place de la haine, de la violence politique, ethnique, communautariste et des considérations politiciennes, qu'il y ait la paix », a déclaré Souaréba Diaouné, jeune leader et porte-parole de la coalition.

Par ailleurs a-t-il ajouté, la coalition est résolument déterminée à mener de vastes activités au nom de la paix, de la non-violence électorale avant, pendant et après en faveur des consultations électorales prévues le 18 octobre 2020, à travers la sensibilisation sur les médias, réseaux sociaux, ainsi que dans les quartiers les plus réputés comme étant violents dans la commune de Ratoma. Ceci se fera en synergie avec les associations qui voudront s’associer à leur cause.

Dans la même lancée, Mohamed Lamine Sooto Diallo, jeune leader de l’axe a, dans son discours ténu en langue Poular martelé que l’Axe a désormais a choisi la non-violence. Les violences politiques, destructions de biens, pertes en vie humaine ou des blessés, ils n’en peuvent plus.

« Nous sommes très contents de tout le monde : enfants, jeunes, femmes, adultes qui se sont réunis ici aujourd’hui pour la paix dans la commune de Ratoma, sur l’Axe et le littoral. Ce qui nous (jeunes de l’axe ndlr) réunis ici, c’est pour montrer aux gens, que c’est à Ratoma que ç’a avait commencé, mais maintenant c’est fini. Les manifestations, pagailles, jet de pierres, destruction des véhicules, c’est pour dire aux gens que nous nous sommes fatigués de tout ça. Nous voulons nous reposer. On a accompagné 200 enfants tués au cimetière de Bambéto, il y a des enfants couchés à la maison avec des balles dans le corps, des handicapés à vie. Donc, ce que nous nous voulons maintenant c’est la paix à Ratoma, qu’on parle de développement dans cette commune, parce qu’ici, on n’a pas d’écoles, des hôpitaux, centres de loisirs. Nous voulons que l’Etat revienne dans notre commune pour parler de développement. Et l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, que chacun parte voter sans violence et qu’on s’applaudisse après le vote. C’est pour toutes ces raisons qu’on a organisé cet évènement. Donc nous sommes contents de M. Bacary Diaby, Mme Sylla, Elhadj Djériba Diaby, Hadja Doua Diaby, grand AIMSY,… Nous avons choisi la paix. Il n’y aura plus de violence ici à cause de la politique dans la commune de Ratoma » a assuré Mohamed Lamine Sooto.

Pour sa part, le doyen Elhadj Djériba Diaby, président de la fondation éponyme pour la Paix a salué l’initiative de ces jeunes leaders de l’Axe et du Littoral et surtout le parrain de l’évènement et de son épouse qui ont bien voulu accompagner ce projet d’intérêt général.

« J’aurais voulu voir ici le commandant des PA (point d'appui) en face de moi ici, le ministre de la sécurité, le Directeur Général de la police, car c’est leur terrain. Il n’y a pas des armes ici. Pourquoi les autorités, au lieu d’appeler l’Axe des hommes, appellent du mal ? ce sont des hommes comme tous les guinéens. Ils ne sont pas là pour le mal, mais plutôt pour le bien. Nous souhaitons que la paix soit effective dans notre pays. Mes chers frères, vous avez le droit de vivre, les guinéens ont le droit de vivre. Nous sommes à la 62ème année de notre indépendance, tous ceux qui sont ici ont moyens de 40 ans, 20 ans de plus, vous allez devenir comment ? » interroge Elhadj Djériba Diaby.

Prenant l’exemple sur la Somalie, avec ses trente années de guerre civile, Elhadj Djériba lance un appel à l’endroit de ses compatriotes guinéens. « On sait comment on commence la guerre, les troubles, mais on ne sait pas à quand ça va finir et comment ça va finir. Nous sommes tous des frères, la Guinée est métissée, des cousins pourquoi nous ne pouvons pas vivre ensemble ? A chaque fois qu’il y a élection en Guinée, tout le monde prend son bagage, mais non, la Guinée ne doit pas fuir, c’est les mauvais guinéens qui doivent fuir le pays. Les guinéens doivent vivre et il faut qu’ils vivent dans la paix, dans l’amour car c’est grâce à cela que nos parents ont eu l’indépendance de notre pays. Moi Elhadj Djériba Diaby je n’ai rien à perdre, mais je veux vivre en Guinée et avec les guinéens », a martelé Elhadj Djériba Diaby, président de la fondation éponyme.

Présent à cette cérémonie, le commandant du PA d’Hamadallaye, Mory Kanté a salué cette initiative des jeunes tout en rappelant que la mission des forces de sécurité est de protéger les citoyens. Il a rassuré les jeunes sur la bonne coopération des agents des forces de l’ordre pour le maintien de la paix dans la zone.

Avant de terminer la cérémonie, le parrain de cet évènement M. Bakary Diaby a exprimé toute sa joie à l’endroit de cette coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la Paix. « C’est un plaisir pour moi d’être ici. Aujourd’hui on ne parle pas politique mais de la paix. Vous nous promettez qu’il y aura zéro mort ? (oui répondent les jeunes). Stop à la violence, ensemble nous vaincrons. Merci pour cette mobilisation. Nous allons organiser des campagnes de sensibilisation dans les quartiers, ghettos, partout nous allons sensibiliser pour qu’il y ait zéro, zéro violence, avant, pendant et après les élections présidentielles », a promis Bakary Diaby, jeune entrepreneur et parrain de l’évènement.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28