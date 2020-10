Campagne électorale : Cellou attendu en haute Guinée dans un climat de tension…

CONAKRY- L'opposant Cellou Dalein Diallo est attendu en Haute Guinée où il va accentuer sa campagne dans le cadre de l'élection présidentielle du 18 octobre. L'arrivée du leader de l'UFDG dans cette région considérée comme un bastion du parti au pouvoir, intervient dans un climat de tension dans le pays. Deux personnes ont déjà été tuées dans des violences préélectorales. Des heurts isolés ont aussi éclaté dans certaines villes de la haute Guinée entre partisans du parti au pouvoir et de l'opposition.

A l'Ufdg, «tout est fin prêt» pour démarrer la campagne électorale, viennent d'annoncer les responsables du parti. Cette année, le principal adversaire d'Alpha Condé envisage d’entamer sa tournée par la Haute Guinée, fief du Rpg Arc-en-ciel au pouvoir.

«Mamadou Cellou Dalein Diallo va commencer sa tournée par la Haute Guinée et la Guinée forestière. Je vous informe que nous avons des villages entiers du côté de Siguiri Tiguibiri et Kegnebakoura qui nous ont contactés. C’est des villages qui sont derrière le fleuve et ça fait partie de la raison de la démission de Monsieur Sékou Savané parce qu’il y a eu des fausses promesses. Ces villages entiers attendent l’arrivée du candidat Cellou Dalein Diallo et donc, nous sommes convaincus aujourd’hui que les populations de la Haute Guinée et de la Guinée forestière ne seront pas instrumentalisées par le pouvoir en place. Qu'ils utilisent les forces de défense et de sécurité, cela ne nous ébranle pas. Le candidat Cellou Dalein ira dans toutes les portions du territoire national pour battre campagne», a fait savoir ce mardi Cellou Baldé qui, poursuivant, a dénoncé le régime Alpha Condé. Selon lui, le pouvoir en place «en manque de bilan » utilise les "complots pour diviser les ethnies ».

