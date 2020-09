Les affrontements continuent à Dalaba: "C’est vraiment la merde ici..."

DALABA-La tension est encore vive dans la cité de Dalaba. Des jeunes continuent de manifester pendant que les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogènes pour essayer de les disperser.

Le cortège du premier a bougé ce matin de Dalaba pour Mamou mais les affrontements continuent. Des jeunes sont toujours dans la rue et les agents tentent de les disperser par tous les moyens. Des coups de feu retentissent dans la ville, certains citoyens sont terrés chez eux, a-t-on appris.

Interrogé, ce citoyen de Dalaba explique : « Depuis le matin on est à la maison. On ne peut pas sortir actuellement. Les jeunes sont dans la rue et les agents tirent de partout. La nuit, plusieurs boutiques et magasins ont été caillassés, d'autres pillés. Des gens ont été arrêtés et c’est de la merde ici. Le cortège du ministre a bougé mais le calme est loin d’être là ».

La ville de Dalaba est le théâtre de violents affrontements depuis ce mardi 29 septembre dans la soirée. Le cortège du premier ministre en provenance de Pita est tombé dans une embuscade. Des heurts ont notamment éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Un véhicule de l'armée a été incendié sur place.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com

A Mamou