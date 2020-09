Guinée : Tibou Kamara prêt à "croiser le fer" avec le Général Konaté…

CONAKRY-Entre le Général Sékouba Konaté et Tibou Camara, le courant ne passe plus on dirait. En tout cas si l'on se fie aux récentes accusations que l'ancien président de la Transition guinéenne a porté sur l'actuel ministre d'Etat conseiller personnel d'Alpha Condé et surtout de la réplique que ce dernier a eu, on peut dire, sans ambages qu'il y a de "l'eau dans le gaz" dans les rapports entre les deux. Pourtant jusque-là, il n'y avait pas une inimitié avérée entre les deux personnalités qui se connaissent bien, pour voir travailler ensemble pendant la transition de 2010 et dont tous les "secrets" ne sont toujours pas connus du grand public.

Eh bien si le Général Konaté affiche une volonté d'engager une bataille à cause de son "million de dollars et d'une Parado" qui ne seraient pas arriver à destination, Tibou Kamara aussi se dit prêt à porter des gants, monter sur le ring et croiser le fer avec l'ex Haut Représentant de l’UA pour l’opérationnalisation de la Force africaine en attente. En tout cas l'actuel ministre de l'Industrie et des PME a envoyé un message clair quand il dit :

"Je ne souhaite pas un débat qui permettra à chacun de savoir qui de nous deux à quelque chose à reprocher à l’autre. Parfois, le silence est une attitude d’honneur et de responsabilité et parler trop souvent, trop vite quand on n’a pas été seul acteur et on n’ est pas seul concerné par une œuvre qui est commune est un acte d’imprudence que je lui déconseille, parce que jusqu’ici je n’ai pas voulu sortir de ma réserve pour protéger notre relation et aussi l’image qu’il veut donner du rôle qu’il a joué dans l’histoire du pays. Mais, si j’étais forcé de parler, je pense qu’en donnant chacun sa part de vérité ça aidera les Guinéens à être davantage édifiés aussi bien sur ce qui s’est passé dans cette transition que sur le comportement de chacun d’entre-nous même si je n’ai pas de doute que beaucoup de Guinéens en savent déjà un peu", a averti Tibou Kamara suite aux accusations que le Général Konaté a porté sur lui chez nos confrères de Mediaguinee.

Le bras de fer est désormais lancé. C'est une "guerre de titans" qui s'annonce. Et chacun de deux protagonistes en duel, risque d'y laisser des plumes, s'ils ne mettent pas "balle à terre", comme on le dit en français facile.

Focus Africaguinee.com