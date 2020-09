Croisade contre la covid-19 : la société Orange Guinée et sa fondation font un important don d’équipements

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée et sa Fondation ont offert d’importants matériels et de kits sanitaires au ministère de la santé. La remise de ce don qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée, a eu lieu ce mercredi 30 septembre 2020, à la pharmacie centrale de Guinée.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre des télécommunications et de l’économie numérique en présence du Directeur Général d’Orange Guinée, de la présidente de la fondation orange Guinée, du chef de cabinet du ministère de la santé, du représentant de l’organisation mondiale de la santé en Guinée, ainsi que de certains responsables d’orange Guinée.

Ce don d’une valeur d’un milliard de francs guinéens est composé de lits de réanimations avec tous les accessoires, des moniteurs multiparamétriques avec scanographie, des combinaisons de protection, des thermomètres électroniques, des thermoflashs, des masques chirurgicaux.

Dans son discours, le Directeur Général d’Orange Guinée a rappelé qu’avant ce geste, la société Orange s’est illustrée dans l’accompagnement des autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus auprès du ministère de la santé. Parmi ces actions, il y a :

L’envoi de plus de 72 millions de SMS sur le réseau orange Guinée ; la diffusion de plus de 4000 spots radios en français, langues nationales à travers toute la Guinée ; l’affichage des visuels de sensibilisation sur les différents sites ainsi que les bannières web, la mise à disposition d’un centre d’appui (115) de 12 positions et le lancement d’une foire aux questions sur la covid accessibles via USSD. Mais la société orange ne s’est pas arrêtée là.

« En effet, malgré la fermeture des frontières et les difficultés liées aux questions de logistique, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui le matériel médical destiné aux entités de réanimation, à la prise en charge des cas graves. Des lits de réanimations avec tous les accessoires, des moniteurs multiparamétriques avec scanographie, des combinaisons de protection, des thermomètres électroniques, thermo flashs, des masques chirurgicaux. Le tout d’une valeur d’un milliard de franc guinéen », a expliqué le DG d’orange Guinée, Aboubacar Sadik Diop.

Parallèlement à ces actions ajoute le Directeur, la fondation orange Guinée a elle aussi engagé dans le cadre de son programme, près de deux milliards cinq cent millions de francs guinéens (2 500 000 000GNF), pour :

Un appui nutritionnel à travers la distribution des repas dans divers hôpitaux, la distribution de 1500 kits de lavage de mains, de masques aux populations de Conakry et des régions à travers les autorités communales ainsi que pour le personnel signant dans les hôpitaux de Conakry et des gangs des visières et combinaisons distribuées au CHU Donka et dans 80 postes de santé en région.

« Dans le cadre de mise en œuvre du protocole signé entre la fondation Guinée et le ministère de la santé relatif à l’appui des services de santé, notamment dans le cadre du plan de riposte contre la covid-19, nous allons également mettre à la disposition du ministère, 15 000 paires de gants, 10 800 FPP2 et 500 lunettes de protection. L’ensemble de ces actions porte l’engagement d’Orange Guinée en faveur de la lutte contre la covid-19 à un montant de plus de 6,2 milliards de francs guinéens. En plus de ces actions, nous avons aussi mis en œuvre nos compétences et notre cœur de métier pour accompagner les entreprises dans le cadre de la poursuite des activités et de la continuité des services », a fait savoir le Directeur Général d’Orange Guinée, tout en remerciant la Fondation orange et l’ensemble de ses travailleurs.

Prenant la parole, le représentant de l’organisation mondiale de la santé a d’abord salué l’effort de ce partenariat public et privé réussi mais aussi la société Orange Guinée qui a tenu à respecter ses engagements dans la lutte contre le coronavirus, depuis le 7 Avril, à l’occasion de la journée mondiale de la santé.

« Orange Guinée, vous n’avez cessé de joindre l’acte à la parole. Par son engagement, la société orange Guinée tout en assumant sa responsabilité sociale, au niveau de la société, prend en compte la dimension essentielle des objectifs durables pour le développement qui consistent à faire en sorte de ne laisser personne aux côtés. De par cet engagement, vous permettez d’accroitre l’offre des services de santé dans les régions et préfectures du pays. Aussi, je voudrais rappeler par ailleurs, cette contribution participe à la mise en œuvre du plan national du développement sanitaire notamment, pour répondre aux exigences et catastrophes en vue d’atteindre les objectifs durables liés à la santé et au bien-être » a déclaré M. Jean KONAH, représentant de circonstance du représentant pays de l’OMS à cette cérémonie.

Dans sa prise de parole à cette cérémonie, le ministre des télécommunications et de l’économie numérique a exprimé son sentiment de joie et de satisfaction vis-à-vis de la société Orange Guinée, même s’il a toutefois regretté du fait que dans le plan de riposte économique post covid-191, élaboré par le gouvernement, le secteur des télécoms a été oublié alors que c’est un vecteur de croissance dans l’économie de la Guinée.

« Nous traversons une épidémie qui n’est plus à décrire, le chef de cabinet du ministère de la santé et le représentant de l’OMS ont égrainé là-dessus. Mais dans sa globalité, l’Etat guinéen rencontre énormément de problèmes qui sont essentiellement liées de nos jours à cette pandémie qu’est la Covid-19. Après ces entretiens qui concernent l’ensemble de l’écosystème du numérique, dans un premier temps, Orange a répondu favorablement en mettant à la disposition des populations, des dons d’accès à internet très abordable. Donc pour cela je vous en remercie, je vous encourage encore à en faire plus et je pense que ces plans d’accès à internet ont, dans un premier temps soulagé les populations. Et aujourd’hui nous assistons à la remise de don d’équipements et aussi des matériels médicaux à notre système de santé, tout ça pour venir en appui à la résurgence de notre système médical. Pour moi c’est un sentiment de satisfaction et de joie parce qu’il y a une entreprise citoyenne de l’écosystème du numérique qui répond de cet engagement vis-à-vis du gouvernement. Qu’elle en soit remerciée au nom du président de la république Pr Alpha Condé et du chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana » a déclaré le ministre, Oumar Saïd Coulibaly.

Pour sa part, le chef de cabinet M. Yacouba BARRY, représentant le ministre de la santé et principal bénéficiaire de ces dons a remercié la société Orange Guinée et la Fondation Orange pour ce don à l’endroit de leur département. Il a, au nom du ministre, promis et rassuré aux donateurs que ces matériels médicaux vont être judicieusement utilisés.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28