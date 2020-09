Conakry: Un élu de l'UFR "enlevé" en pleine rue par des individus cagoulés…

CONAKRY-Un élu local de l'Union des forces républicaines (UFR), parti dirigé par l'opposant Sidya Touré, a été "enlevé" ce mercredi 30 septembre 2020, en pleine rue à Conakry, par des individus encagoulés. Abdoulaye Sylla, 4ème vice-maire de Matam, a été "kidnappé" en pleine circulation dans son véhicule.

Selon nos informations, il a été emmené vers une destination encore inconnue. Abdoulaye Sylla est membre du Bureau Exécutif de l'UFR et membre de la coordination de l'UFR de Matam. Son arrestation intervient au lendemain d'une manifestation du FNDC dont l'UFR est membre. Une manifestation interdite par les autorités et qui a été émaillée par des troubles notamment à Matam.

"On ne connait pas pourquoi il a été arrêté, ni où on l'a envoyé. Ce sont des hommes cagoulés qui l'ont enlevé. Nous allons saisir nos avocats dès maintenant", a confié Ahmed Tidiane Sylla, le responsable de communication de l'UFR.

"Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale et nous condamnons cette attitude de violation des droits humains et exigeons sa libération immédiate", a-t-il précisé.

L'homme Touré, coordinateur du mouvement "ton pied mon pied", qui soutient Sidya Touré a aussi été arrêté.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com