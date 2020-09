Enjeux et perspectives de développement à la SEG: Voyage au coeur d’une société en plein changement

CONAKRY-Il y a plus de 100 jours depuis que le président Alpha Condé sur proposition du ministre d’État, ministre de l'hydraulique Papa koly Kourouma a placé sa confiance sur Patrice Pépé Loua en le nommant DG de la société des eaux de Guinée.

Depuis cette date, l'homme aux actions concrètes ne ménage aucun effort pour faire de cette société d’État, une référence en matière de desserte en eau potable. Voyage au cœur de l’univers d’un visionnaire averti et d’une institution en pleine mutation.

Les actions de l’homme

Très tôt, celui qu’on appelle affectueusement l’homme d’action á la SEG a compris que la primauté de tout bon investissement doit être humain d’abord.

C'est pourquoi, dès sa prise de fonction le 26 mai dernier ,il s’est tout d’abord attelé á restructurer son service pour mettre les hommes qu’il faut á la place qu’il faut et responsabiliser chaque cadre et travailleur de la société pour que chacun se sente concerné dans l’execution de sa feuille de route.

C'est pourquoi quelques jours seulement après son installation, il a commencé par faire le diagnostic des problèmes existants. C’est á cet effet qu’il a dépêché des équipes dans les différents centres á Conakry et á l’intérieur du pays pour écouter les uns et les autres sur les problèmes rencontrés dans l’accomplissement de leur mission.

C’est dans ce sillage même qu’il a créé un nouveau service “environnement et développement” dont l’objectif est de réfléchir sur les stratégies nécessaires pour un développement durable et harmonieux de la société.

Mais pour mieux expliciter les actions de l’homme, il faut remonter un peu dans le temps. Au moment oú il n’était même pas encore Directeur général. En février 2019 , le président Alpha Condé nomme un directeur général par intérim de la SEG, en l’occurrence feu Mohamed Oularé.

Installé dans ses fonctions, ce dernier connaissant déjà le potentiel intellectuel et le sens élevé du travail de celui qui était alors son directeur général adjoint chargé de la qualité et l’exploitation Patrice Pépé loua, il s’est mis á travailler avec lui, et son cabinet sur le futur de la société. C’est ainsi qu’ils entreprirent l’amélioration du service informatique avec l’achat d'ordinateurs pour les agences et l'achat d’équipements pour la qualification de la production et de la distribution d'eau potable aux populations

C'est dans cette optique de changement aussi ,que la campagne de réparation des fuites d' eau a été lancé avec pour objectif la récupération de 20 á 40 % des pertes d’eau. Ce qui de facto améliorait l'approvisionnement en eau potable de 250 á 500 mille foyers par jour.

Cette campagne est encore d’actualité de nos jours .Et elle se poursuivra dans les 25 centres de l’intérieur équipés de systèmes d’adduction d'eau potable (AEP).

Dans ce même élan de changement, la direction générale a organisé une séance de formation pour 14 agents de zone sur la gestion clientèle. Au cours de cette semaine de formation, les bénéficiaires ont été suffisamment outillés sur leur responsabilité sur le terrain en vue de permettre á la société de disposer des moyens financiers pour faire face á ses obligations mais aussi pour prospérer.

S’exprimant á l’occasion de cette séance de formation, le directeur de la formation et de l’orientation professionnelle M. Ouo Ouo Koulémou a déclaré que cette série de formation se poursuivra dans tous les centres et pour tous les agents á Conakry comme á l’intérieur du pays. Il a également rappelé que ce sont 100 agents de zone qui sont pour le moment retenus pour Conakry.

Ceci dit que cette action ne fait que commencer.

De nos jours ,la société des eaux de Guinée dispose assez de matériels pour régler les problèmes techniques qui pourraient se poser.

Mais la direction générale sous le leadership de Patrice Pépé loua ne s'est pas arrêtée lá.S’inscrivant dans la dynamique de son frère et ami feu Mohamed Oularé, Patrice Pépé loua a pris le soin de doter la direction de l’exploitation commerciale grand conakry et de l'exploitation technique grand conakry d’engins roulants pour les permettre de bien accomplir leur mission.

Cette cérémonie de remise de ces engins avait été présidée par le ministre d’État , ministre de l’hydraulique Papa Koly Kourouma qui avait, au cours de cette cérémonie rendu hommage á feu Mohamed Oularé et encourager Patrice Pépé loua á poursuivre l’œuvre de son ami.

Un conseil qui tomba dans des bonnes oreilles .Car aussitôt nommé, l’enfant de Kobéla s’est attelé á mettre á exécution les conseils de son ministre comme en temoigne ce passage dans son discours de prise de fonction, "mesdames, messieurs, chers collaborateurs permettez moi de décliner ici la vision de la direction générale qui reste et demeure celle de Mohamed Oularé. Cette vision qui consiste á la mise en œuvre du programme de développement du gouvernement ODD n 6.1 .Objectif volet développement durable qui fera de notre société , une société gagnante qui reposera sur les quatre valeurs á savoir : l’esprit de famille et d’équipe, le professionalisme,le sens du service public et le respect du client".

La vision de l’homme pour son institution.

L’ambition première de Patrice Pépé est de faire de la SEG une société de référence capable de donner de l’eau potable á la population guinéenne de façon régulière et continue.

Une société oú chaque cadre, chaque travailleur trouve sa place, une société oú chacun joue son rôle de façon responsable, professionnelle et honnête.

Ses atouts

Son expérience professionnelle tant á l’intérieur qu'á l’extérieur de la Guinée, sa durée dans la société, son potentiel intellectuel, sa rigueur dans le travail,son sens élevé du respect de la hiérarchie, son patriotisme, le soutien et la confiance de ses collaborateurs , sa foi en Dieu sont autant d’atouts qui peuvent aider l’homme á mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de desserte en eau potable.

Patrice Pépé loua est le seul DG de l’histoire de la SEG á avoir gravi tous échelons pour devenir Directeur Général.Il aura donc commencé par être agent de zone avant de gravir toutes les pyramides de la structure sociétale.

Outre ces atouts personnels et professionnels, Patrice Pépé loua bénéficie du soutien et de la confiance de ses chefs hiérarchiques. En premier lieu celui de son ministre Papa Koly Kourouma. Ce dernier en bon chef a misé sur sa compétence pour lui proposer á ce poste de directeur général. Ce soutien est sans doute un facteur primordial qui pourrait aider la société dans les financements de ses projets quant on sait la proximité et la confiance qu’il y’a entre le baobad du Sud et le président Alpha Condé

C'est pourquoi , le président du conseil d’administration de la SEG l'ancien ministre de la santé Naman Keita n’avait pas tari d’éloges á l’endroit de Patrice pépé loua, le jour de son installation .En ce termes, il disait ceci : "je crois que le ministre ne s’est pas trompé en vous proposant á ce poste,vous connaissez mieux que quiconque ce service.Votre discours programmé vient d’ailleurs confirmer ce que je viens de dire.Donc je prie le tout puisssant Allah de vous accompagner dans cette noble tâche" déclarait avec espoir Naman Keita, un autre proche d’Alpha Condé

Ses projections.

Patrice Pépé entend dans les mois et années á venir faire en sorte que chaque foyer puisse bénéficier de l’eau potable tant á Conakry qu'á l’intérieur du pays.

Pour cela , il compte sur la disponibilité de l’accompagnement habituelle de l’État, et á l’appui des partenaires techniques et financiers de la société pour des investissements majeurs .En attendant l’obtention de tous les moyens souhaités pour la réussite effective de sa mission, comme le dit l’adage des sages” quant on lave le dos pour toi ,il faut laver le ventre”.

Le DG met l’accent prioritaire sur les opérations de réduction des pertes de revenus (parties technique et commerciale ) avec les opérations phares en dynamique avec la réparation des fuites d’eau qui sont : la codification et récodification ,la normalisation,la réhabilitation ,la lutte contre les fraudes et le traitement des anomalies sur le réseau.Toutes ces actions sont soutenus par un programme de formation des collaborateurs et la mise en place des structures adaptées notamment : la création d’une direction de formation et de l'orientation professionnelle, une division codification et optimisation des ressources. Cette démarche pourra á coup sûr améliorer grandement et de façon normale la desserte en eau potable.

D’ores et déjà d’autres projets sont en cours d’élaboration dans ce sens.C’ est d’ailleurs dans ce souci de changement qu'il a récemment conduit une mission á l’intérieur du pays notamment dans certaines localités de la basse Guinée et de la région forestière . Dans ces localités où, il a visité les installations de la société, le numéro 1 de la SEG a tenu á féliciter et encourager les travailleurs et cadres de la société. "je suis venu pour vous dire que ma priorité ce n’est pas seulement Conakry, ma priorité c’est aussi l’intérieur du pays .C’est pourquoi ,je suis lá pour échanger et partager avec vous pour que nos populations puissent avoir de l’eau potable. Donc je vous demande de faire le mieux que vous pouvez quelque soit la situation financière pour que nous puissions mériter la confiance de nos chefs", a conclu Patrice Pépé

A N'zérèkoré, le directeur régional de la SEG , monsieur Kourouma a remercié le DG pour sa venue et l’intérêt qu’il porte au rayonnement de la société avant de dire tout son espoir pour l’avenir de la société dans les mains de Patrice Pépé loua.

L’aspect social ne reste pas en marge de l’ambition de l’homme.Dans son discours programme, le numéro 1 de la société des eaux de Guinée a réservé une place prépondérante pour les questions sociales dans l’entreprise comme en témoigne cet autre passage de son discours. "Nous partageons tous l’objectif de faire de la SEG une société de référence,respectueuse des valeurs africaines,nous respectons l’opinion des uns et des autres,nos partagerons en permanence nos difficultés et nos joies en famille comme au service,nous accompagnons les nouvelles recrues pour faciliter leur intégration active au sein de la SEG.

Nous faisons de la solidarité et de la collaboration entre les agents et leurs familles des atouts pour développer l’efficacité et les performances de la SEG. Nous contribuons de façon active á trouver des solutions pour les collaborateurs en difficulté de manière á les rendre plus productifs pour améliorer les résultats de la SEG et son image. Mes chers collègues ,je puis vous rassurer que cette dynamique sociale va continuer sous ma direction avec une plus grande ferveur".

Pour lier l’acte á la parole,le DG a mis un accent particulier sur la vulgarisation des assistances sociales en faveur des travailleurs notamment les cas de décès, naissance etc.. et la normalisation des relations avec la caisse nationale de sécurité sociale.

Toutes ces actions entreprises á la SEG par le nouveau Directeur général pourront sans doute constituer des facteurs importants pour la réélection du président Alpha Condé quant on sait la place qu'occupe l’eau dans la survie d’une nation.

Donc á la lumière de tout ce qui précède on pourrait dire sans risque de se tromper que l’espoir est permis quant á l’amélioration de la desserte en eau potable pour les populations de Conakry et celles de l’intérieur du pays

Par Ibrahima Kalil Diallo