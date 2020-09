Distinction de Souleymane Bah : Important communiqué de RFI…

Le « Prix Théâtre RFI » 2020 a été remis le dimanche 27 septembre dans le cadre des Francophonies- Des écritures à la scène à l’auteur guinéen Souleymane Bah pour sa pièce « La Cargaison ». Le jury présidé par l’économiste et artiste Felwine Sarr a salué « une fable macabre d’une grande virtuosité, mêlant les niveaux de langue au service du récit ; un road-movie funeste non dénué d’humour qui est un panoramique, une tentative d’épuisement des maux de la société ». C’est donc un texte « singulier, offrant de nombreuses possibilités de jeu » qui a été primé.

« La Cargaison » est un monologue polyphonique. Le texte raconte l’histoire d’une cargaison de morts, victimes d’une répression policière, que personne ne veut accueillir. Ce sont les victimes qui prennent la parole, mais aussi la morgue qui n’a plus de places, le corbillard qui est fatigué de ce sale boulot ou la balle qui se loge dans le corps des hommes. Un texte sur l’absurdité de la mort de masse, né de l’urgence à protester après des manifestations sanglantes en octobre 2019 à Conakry, lors desquelles onze jeunes furent abattus par les forces de l’ordre.

Souleymane Bah est Docteur en Communication et licencié en Journalisme, metteur en scène et auteur dramatique. Conseiller en communication du leader du principal parti de l’opposition guinéenne, il a quitté son pays en 2016. Condamné par contumace, il vit actuellement en exil en France. Il est fondateur de la compagnie Laborato’Arts avec laquelle il a créé entre autres « Sur la pelouse » d’Hakim Bah, « Les châteaux de la ruelle » de Bilia Bah. Il a aussi mis en scène sa pièce « Danse avec le Diable » (Prix du meilleur spectacle et de la meilleure comédienne aux Guinée Comédie Awards 2016). Elle a été jouée aux festivals L’univers des mots à Conakry, Les Récréâtrales à Ouagadougou, Sens Interdits à Lyon et lue au Festival d’Avignon 2019 dans le cadre du cycle de lectures « ça va, ça va le monde ! » organisé par RFI.

A propos du « Prix Théâtre RFI » : le prix a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de la carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers : une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen ; une lecture au Festival Les Zébrures du printemps/ Les Francophonies - Des écritures à la scène ; une dotation financière attribuée par la SACD ; une participation financière et un accompagnement de l'Institut français aux résidences d’écriture ; un accompagnement dramaturgique par Théâtre Ouvert ; ainsi qu’une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de RFI. Cette année, la Villa Ndar de Saint-Louis du Sénégal rejoint le « Prix Théâtre RFI » en proposant une résidence en ses murs.

Le « Prix Théâtre RFI » est organisé en partenariat avec la SACD, l’Institut français, les Francophonies - Des écritures à la scène, Théâtre Ouvert - Centre National des dramaturgies contemporaines, le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen et la Villa Saint-Louis Ndar. Ce prix poursuit l’engagement de RFI dans la création théâtrale après le succès des cycles de lectures en public organisés au Festival d’Avignon et diffusés sur les antennes « Ça va, ça va le monde ! » depuis 2013.