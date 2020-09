Arrestations de militants du FNDC : le commissaire Elmy Bangoura précise…

CONAKRY-La police vient d'apporter des précisions sur les arrestations enregistrées ce mardi 29 septembre 2020, en marge de la manifestation appelée par le FNDC.

Plusieurs partisans du front anti troisième mandat ont été arrêtés au quartier Concasseur commune de Matam. Selon le commissaire de police du commissariat centrale de Gbéssia, ces manifestants ont été arrêtés en flagrant délit.

« Ces jeunes ont été arrêtés à Concasseur en train de caillasser les véhicules des citoyens sur la voie publique, on les a interpellés. D’abord il y a un premier groupe qui est venu mettre le feu en bas du pont à 4heure du matin, on a essayé de dégager la route. Ils (manifestants) ont remonté vers concasseur, et ont commencé à caillasser les véhicules des usagers. Donc j’ai envoyé une équipe maintenant qui les a interpelés » a expliqué commissaire Mohamed Elmy Bangoura.

Ces quatre manifestants mis aux arrêts seront entendus au niveau du commissariat avant d’être transférés chez le procureur de la république, près le tribunal de la première instance de Mafanco.

Selon ce responsable de police, les manifestations de ce mardi ont occasionné le vol de deux motos sur l’autoroute Fidel Castro. Il annonce qu’il fera tout pour maintenir l’ordre dans sa zone de couverture.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28