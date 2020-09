Logements sociaux: "les coûts sont à partir de 200 millions", confie Alpha Condé

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé a lancé ce lundi 28 septembre 2020, un programme de construction des logements sociaux, destinés notamment aux fonctionnaires. Le chef de l'Etat qui est intervenu à cette occasion par visioconférence a annoncé que les coûts pour l'acquisition de ces logements sont fixables à partir de deux cent millions francs guinéens.

« Comme je l’annonçais il y a une semaine de cela, aujourd’hui nous procédons à la pose de la première pierre pour la construction des 10 000 logements sociaux. Ce projet concerne Conakry et l’intérieur du pays, notamment Kindia, Mamou, Kankan et Nzérékoré. Il s’agit de permettre aux fonctionnaires et travailleurs de la ville de se loger décemment tout en contribuant au développement socioéconomique des régions concernées. Bien sûr, les autres préfectures le suivront aussi. Aujourd’hui je suis particulièrement heureux, de vous retrouver sur le site de Sonfonia qui fait une superficie de 49 hectares. Cinq promoteurs ont été retenus pour la réalisation des 10 000 logements successifs", a déclaré Alpha Condé.

Le chef de l'Etat ajoute que "les types de logements proposés varient de deux à trois chambres et les coûts sont fixables à partir de deux cent millions francs guinéens".

L’Etat a consenti d’énormes efforts à travers des arrangements fiscaux et douaniers pour faciliter l’accès au crédit immobilier ainsi qu’à la mise à disposition gratuite du foncier, a confié le président Alpha Condé. Selon lui, ces mesures ont contribué à considérablement réduire les coûts de construction de ces logements, favorisant ainsi l’accès à chaque famille guinéenne à un toit.

"J’invite les fonctionnaires à souscrire massivement à ce programme à travers la plateforme de souscription en ligne et ou auprès des départements ministériels. Ceci permettra de définir avec plus de certitude le nombre logements à réaliser selon leur désire (…) La pose de la première aujourd’hui sur ce site marque officiellement le démarrage des travaux de constructions des logements abordables. J’exhorte l’ensemble des promoteurs immobiliers à faire preuves de rigueur et à veiller au strict respect des normes architecturales de l’urbanisme en vigueur", a lancé Alpha Condé.

Invitant le premier ministre, le ministre de l’habitat et le Directeur général de l’AGUIFIL, à poursuivre les réformes du secteur et à suivre de près la mise en œuvre de cet ambitieux programme, le locataire de Sékhoutouréa a annoncé le démarrage des travaux pour les maisons sociales bientôt.

Nous y reviendrons!

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com