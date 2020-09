Conakry : lancement officiel du programme de construction des 10.000 logements sociaux

CONAKRY-Le premier ministre guinéen a procédé, ce lundi 28 septembre 2020, à la pose de la première pierre pour la construction des dix mille logements sociaux promis par le président Alpha Condé. La cérémonie a eu lieu sur le site pilote situé au quartier Sonfonia dans la commune de Ratoma. Ce programme est financé par l’Agence guinéenne pour le financement du logement (AGUIFIL).

Ce projet présidentiel sera exécuté par 12 entreprises privées. Et c’est Kakandé Immo, une filiale du groupe GUICOPRES qui a eu l’honneur de construire le bâtiment modèle de ces logements sociaux sur le site de Sonfonia. Cet important évènement présidé par le Premier ministre Kassory Fofana, a réuni des officiels guinéens, mais aussi des représentants des entreprises retenues pour la réalisation du projet.

A cette occasion, le Président Directeur Général du Groupe Guicopres a, au nom des 12 entreprises retenues pour l’exécution des travaux, tenu un discours pour d’abord, remercier le président de la république et son gouvernement, qui, dit-il, ont bien voulu porter leur confiance en eux pour la réalisation de cet ambitieux programme présidentiel.

« Je voudrais, au nom de GUICOPRES que je représente et au nom des douze entreprises que nous sommes à avoir été retenues parmi plus de 30 postulants, au terme d’un processus rigoureux, adresser mes vifs remerciements à celui qui est l’initiateur de ce programme généreux, inédit et essentiel au développement social de notre cher Guinée. Je parle de son excellence monsieur le président de la république, professeur Alpha Condé », a introduit Kerfala Camara, avant d'ajouter : « les secteurs publics et privés ont peiné depuis très longtemps à répondre aux besoins sans cesse croissant au profit des populations guinéennes. C’est à partir de ce constat monsieur le président de la république et dans le but de réduire un déficit qui se creuse d’une année sur l’autre en matière de production de logements sociaux que le gouvernement guinéen agissant, sous votre leadership et votre vision éclairée s’est assigné comme objectif prioritaire de s’attaquer à la problématique en produisant chaque année, des logements sociaux en nombre suffisant» a déclaré Kerfala CAMARA, KPC.

Cette présente cérémonie est un message fort marquant le début de la concrétisation de la promesse du chef de l’Etat de promouvoir prioritairement le droit au logement pour tous. Offrant ainsi à la population guinéenne la possibilité d’avoir un cadre un de vie décent, à Conakry comme à l’intérieur du pays a-t-il enchainé.

« La première phase ou la phase pilote de ce projet dont son excellence M. le président de la république donne le coup d’envoi aujourd’hui s’étend sur cinq sites. Sur le site de Sonfonia Conakry, qui abrite la cérémonie de ce jour seront édifiés dans les prochains mois, des logements de divers types, dont vous aurez l’occasion de découvrir tout à l’heure les modèles et la configuration pendant la visite organisée des appartements témoins par Kakandé Immo. Aux logements construits par Kakandé Immo, s’ajouteront sur ce même site ceux des collègues ici présents », a promis le PDG de Guicopres.

« Aux logements construits par Kakandé Immo, les sites de Kindia, Mamou, Kankan et Nzérékoré, où des poses de première pierre sont programmées au courant de cette semaine, dans la continuité de la présente cérémonie, Kakandé Immo construira en même temps que les logements de Conakry, un programme d’habitation individuelle, ceci dans un délai de quelques mois seulement. Et elle édifiera très rapidement sur chacun de ces sites des logements témoins, permettant aux futurs bénéficiaires à l’instar de ceux de Sonfonia de visualiser concrètement la réalité des logements que votre gouvernement se propose de leur céder à des prix abordables en phase avec les moyens de famille au revenu le plus modeste. Sonfonia a été conçu comme un site pilote qui s’incrira harmonieusement au fur et à mesure de ces phases d’extensions futures dans un projet réaliste » a ajouté le PGD de GUICOPRES.

Présent à cette cérémonie, le conseiller du PDG de Groupe GUICOPRES a rappelé que Kakandé Immo est une filiale du groupe éponyme qui s’occupe de l’aspect immobilier. Elle participe donc à la réalisation de ce programme de logements sociaux avec 12 autres entreprises. Il a ensuite donné les détails sur les projets de la filiale dans ce programme.

« Le nombre de logements à réaliser par Guicopres est réparti entre Conakry et l’intérieur du pays. A Conakry, dans les prochains mois, nous serons amenés à réaliser près d’un millier de logements tandis que l’intérieur du pays, pour la phase pilote, nous allons être amenés à près de 500 logements. Sur une douzaine de mois, nous serons engagés à réaliser 1500 logements environ, selon une fois encore le planning définitif qui nous sera communiqué » a martelé M. Karim ALEM.

Avant d’introduire le président de la république, le premier ministre et chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana a rappelé le caractère multidimensionnel de ce programme présidentiel qui vise à sortir des guinéens de la précarité et de réduire et endiguer le gap entre l’offre et la demande de logements. Il permet de booster l’économie en misant sur un cadre de BTP qui vont prendre une croissance et permettent au PIB (produit intérieur brut) de croître de façon importante.

« Quand le bâtiment marche l’économie marche. Nous espérons tirer une croissance additionnelle de deux de points de l’économie. Troisième dimension de ce programme, c’est de créer des champions nationaux. A travers ce programme, sur les douze ou quinze builders, (constructeurs, ndlr) il y a au moins 12 ou 13 qui sont guinéens pour créer la richesse en Guinée et permettre aux guinéens de s’en approprier et de la démultiplier », a déclaré Dr Ibrahima Kassory Fofana.

De son côté, le président de la République, Pr Alpha Condé a exprimé toute sa joie de voir enfin ce programme démarrer. "Comme je l’annonçais il y a une semaine de cela, aujourd’hui nous procédons à la pose de la première pierre pour la construction des 10 000 logements sociaux. Ce projet concerne Conakry et l’intérieur du pays, notamment Kindia, Mamou, Kankan et Nzérékoré. Il s’agit de permettre aux fonctionnaires et travailleurs de la ville de se loger décemment tout en contribuant au développement socioéconomique des régions concernées. Bien sûr, les autres préfectures le suivront aussi. Aujourd’hui je suis particulièrement heureux, de vous retrouver sur le site de Sonfonia qui fait une superficie de 49 hectares", a lancé le Chef de l'Etat.

Selon le PDG du groupe Guicopres, il est ainsi prévu de doter le site de Sonfonia et l’ensemble des sites de l’intérieur du pays d’équipements collectifs et infrastructures de proximité à même de répondre aux besoins des habitants : lieux de culte, écoles, bâtiments administratifs, marchés, air de jeu, terrain de sport ceci dans le respect des plans d’aménagement recommandé par l’Etat et que les promoteurs développeurs feront l’effort de réaliser dans les règles de l’art.

Avant de procéder à la pose de la première pierre, les douze entreprises concernées par le programme ont procédé à la signature de la convention qui les lie avec l’Agence Guinéenne de Financement du logement.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28