N'Zérékoré : des élues locales outillées sur le leadership et l’approche genre…

NZEREKORE-Plusieurs femmes viennent d'être outillées sur le leadership et l’approche genre. C'est une initiative du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). L’atelier qui a eu lieu dans la salle polyvalente de l’ENI de N'Zérékoré, a regroupé toutes les femmes élues locales, venues des différentes communes urbaines et rurales de la Guinée forestière.

L’objectif général de cet atelier, est de mettre en place un réseau national de femmes élues locales de Guinée, capables d’assurer la représentativité des femmes, au niveau des conseils communaux et des conseils régionaux, ainsi que dans des instances ou organes dirigeants des collectivités locales.

Il s’agit de renforcer les capacités des femmes élues locales, en matière de leadership et de l’approche; élaborer et valider techniquement les documents statuaires du réseaux (statut et règlement intérieur); élaborer la stratégie de mise en place des organes et le plan d’action opérationnel du réseau; mettre en place les bureaux régionaux dans les 7 régions administratives du pays, organiser l’assemblée générale consécutive, adopter les documents juridiques et stratégiques du réseau et élire les membres du bureau national.

« Cette démarche qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme régional, porte sur la participation politique des femmes. Ce projet a soutenu le renforcement de capacité du leadership des femmes, et faire en sorte que les femmes en politique puissent participer activement aux instances de prise de décision. Après l’appui des femmes parlementaires, nous nous sommes tournés vers les femmes élues locales, pour apporter un appui. Cela suppose qu’il faut déjà les aider à s’organiser, à avoir un organe qui les représente, à travers lequel elles vont défendre les causes et les préoccupations des femmes dans le cadre du développement locale. Donc, ce réseau que nous mettons en place et dont l’étape de Nzérékoré à travers cet atelier, permettra aux femmes de Nzérékoré d’avoir leurs déléguées par commune, leurs déléguées préfectorales, mais également le bureau régional qui sera l’organe représentatif des femmes élues dans la région de Nzérékoré », a confié BARRY Boubacar 1, expert au PNUD.

De son côté, chef section transfert de compétence et patrimoine des collectivités, au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation a déclaré : ‘’Les femmes appartenant aux conseils communaux doivent faire en sorte que la préoccupation des femmes soit prise en compte dans le conseil communal. Par exemple dans l’élaboration du plan de développement local, assorti du programme annuel d’investissement PAI, qu’on retrouve les préoccupations des femmes dans ces plans et programmes. Mais pour le faire, une seule femme ne pourra pas prendre cette décision au niveau de son conseil communal. Parce que difficilement elle va s’imposer", soutient M. Aplha Ibrahim.

Les participantes se sont dites satisfaites de cette formation qui, selon elles leur permettra d’apporter un changement de comportement dans leurs manières de faire au niveau des collectivités locales.

‘’ Au cours de cette formation, on a connu qu’est-ce que l’équité et l’égalité. Parce que moi personnellement, l’égalité je connaissais ça mais l’équité, je ne connaissais vraiment pas. A mon retour je dois restituer cela à mes collègues ‘’, s’est réjouie Madame Bayo Célé Gbavogui mairesse de la commune rurale de Watanka dans Macenta.

Plus de 50 femmes ont pris part à cet atelier de formation. L’atelier a pris fin par la mise en place d’un bureau régional des femmes élues locales de la Guinée forestière.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél. 00224 628 80 17 43