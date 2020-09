Campagne électorale : Quatre morts et plusieurs blessés à Kissidougou...

KISSIDOUGOU-La campagne électorale continue de faire des victimes. Après Kouroussa il y a une semaine, ce dimanche 27 septembre 2020, 4 jeunes ont perdu la vie suite à un accident de circulation.

C'est pendant la campagne électorale du RPG arc-en-ciel que deux motos surchargées sont entrées en collision, faisant 4 morts et plusieurs blessés. L'accident s'est produit à Tamiadou, à la rentrée de la ville de Kissidougou.

" C'est deux motos qui sont rentrées en collision cet après-midi. Les deux motos avaient au moins 3 personnes à bord chacune. C'est quand les deux motards sont rentrés en collision, les autres motos qui venaient derrière sont venues se cogner à eux. Sur place il y a eu 3 morts et la quatrième personne est décédée à l'arrivée ici à l'hôpital. On ne pouvait rien pour la sauver", a confié docteur Karanké Camara, directeur général de l'hôpital préfectoral de Kissidougou avant d'ajouter qu'il y'a plusieurs blessés.

"Il y a une fille qui a une fracture ouverte au niveau du genoux, et une fracture fermée de la cuisse droite. On ne pourra pas la prendre en charge ici. Dès demain, on va l'évacuer pour Conakry. Il y a 8 filles qui sont blessées", explique-t-il.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tel: (00224) 628 80 17 43