Alpha Oumar Diallo, 1er de la République : ’’Le secret de mon exploit...’’

CONAKRY-Agé de 20 ans, Alpha Oumar Diallo a fait un exploit au Baccalauréat 2020 en Guinée qui a enregistré un taux de réussite de 44, 43%, au plan national. Ce jeune a été premier de la République, option sciences expérimentales. Rencontré ce samedi 26 septembre 2020 dans son école au groupe scolaire Solokhouré, il a fait une confidence sur le secret de sa réussite.

« J’ai commencé à préparer mon BAC depuis le collège. Depuis la 7ème année je n’ai pas eu de préférence pour les matières. Je bossais dans toutes les matières. J’ai fourni beaucoup d’efforts, j’ai travaillé dur avec l’encouragement des parents et des professeurs à l’école. Je révisais seul à la maison et dans les révisions collectives. Ça m'a beaucoup aidé», déclare-t-il, très heureux.

Ce lauréat nous a raconté que malgré le confinement, il suivait des cours en ligne dispensés par son école pour les candidats aux examens nationaux.

« Durant le confinement, les encadreurs de mon école m’ont aidé, on nous donnait des cours en ligne à travers une plateforme. Certes ce n’était pas facile, mais on a essayé de travailler et de s’adapter pour beaucoup travailler. Un élève c’est la révision, le courage, l’attention et surtout la bénédiction des parents et des professeurs", indique le jeune bachelier.

J’ai toujours rêvé d’être médecin

Après avoir franchi cette étape avec brio, Alpha Oumar souhaite réaliser son rêve d’enfance : faire la médecine à l’université au Maroc où les boursiers Guinéens vont pour poursuivre leurs études.

« J’aimerais être dans le corps médical. C’est mon rêve d’enfance pour sauver des vies. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité pour y parvenir. Donc je vais la saisir et je pense que Dieu va m’aider », a souhaité ce nouveau universitaire.

En 2020, sur 87 632 candidats seulement 38 931 sont admis au Bac en Guinée. Plus de la moitié des candidats ont échoué. Ce lauréat donne des astuces au non-admis pour réussir l’année prochaine.

« J’encourage ceux qui ont redoublé au Bac à reprendre. L’échec fait partie de la vie. Ils n’ont qu’à travailler dur et je pense que l’année prochaine ils seront parmi les admis », a conseillé Alpha Oumar Diallo.

Bah Aїssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14