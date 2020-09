Allons aux élections, les candidats de la révolution ! (Par Tibou Kamara)

Au moment où les Guinéens ont tous le regard tourné vers l'élection présidentielle, font campagne pour leurs candidats et se préparent à aller voter pour eux, d'autres ne trouvent mieux á faire que d'appeler à descendre dans la rue.

Pour qui ? Pourquoi ? Les deux principaux candidats à eux seuls pèsent plus lourds que leurs comptempteurs qui continuent de crier alors que personne ne les entend et croient pouvoir faire, chaque fois et à toutes les occasions, une révolution, sans le peuple qui a d'autres préoccupations que de les suivre dans l'orgueil d'ambitions déçues.

Que veulent-ils chercher dans la rue- le pouvoir-, qu'ils ne trouveront pas dans les urnes ? Ceux qui veulent être Président se sont présentés à l'élection présidentielle et appellent leurs partisans à se rendre aux urnes pour les élire, d'autres, heureusement isolés et minoritaires qui ne peuvent pas être candidats , parce qu'ils ont peur que le mythe d'être avec le " peuple" et de parler pour lui ne s'effondre, veulent que tout le monde perde, s'ils ne peuvent pas gagner. Ils oublient que le pays gagnera toujours, le peuple, le vrai, qui veut la paix et la Démocratie ne perdra jamais.

En attendant, comme ils ne peuvent pas être Président, ils veulent être " rois des marcheurs". Attention à ne pas trop jouer avec l'histoire et à forcer chaque fois le destin. Ça n'a pas d'avenir !

Tibou kamara