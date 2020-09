S’unir pour surmonter les difficultés et travailler à de nouveaux progrès (Par Huang Wei)

En l’honneur du 71e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine

HUANG WEI

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de la République Populaire de Chine en République de Guinée

2020 est une année extraordinaire. La Covid-19 survenue soudainement a fait des ravages à l’échelle planétaire, faisant peser une énorme menace à la vie et à la santé des populations des divers pays, posant un énorme défi à la sécurité de la santé publique mondiale, et impactant gravement l’économie mondiale et les marchés financiers.

C’est dans l’adversité que se révèlent les vrais héros dans toute adversité. Face à l’épidémie féroce, le Parti communiste chinois a uni et conduit le peuple chinois dans une guerre populaire et globale contre la Covid-19, en adhérant au concept de primauté à la vie, en mettant pleinement en valeur les avantages institutionnels, en adoptant des mesures scientifiques et efficaces, et en faisant preuve de courage, de détermination et de persévérance. Grâce à des efforts ardus et au prix de sacrifices énormes, la Chine a fortement inversé la situation. Après plus d’un mois de lutte, nous avons donné un coup de frein à la propagation de l’épidémie ; après deux mois d’efforts, nous avons ramené le nombre de nouveaux cas quotidiens à moins de dix ; après trois mois d’efforts, nous avons gagné la bataille décisive contre l’épidémie dans le Hubei, notamment à Wuhan. Nous avons également réussi à maîtriser plusieurs résurgences de foyers et nous avons fini par obtenir des résultats stratégiques majeurs dans la lutte nationale contre l’épidémie. Figurant parmi les premiers du monde à réaliser la reprise des activités et la réouverture des écoles, la Chine a vu sa vie économique et sociale revenir à la normale de manière ordonnée, et ses capacités de gouvernance s’améliorer davantage.

Dans le même temps, la Chine a toujours agi de manière ouverte, transparente et responsable, en publiant à temps les informations sur l’épidémie, en partageant son expérience en matière de prévention, de contrôle et de traitement, et en menant activement une coopération antiépidémique internationale. À des occasions telles que le Sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur la Covid-19, l’Assemblée mondiale de la Santé et le Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19, le Président Xi Jinping a annoncé une série de mesures majeures visant à soutenir la lutte mondiale contre l’épidémie et a appelé toutes les parties à renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté de destin pour l’humanité, en insufflant de la confiance, en proposant des solutions et en apportant sa sagesse à la lutte mondiale contre l’épidémie. Bien que confrontée à d’énormes pressions en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, la Chine a lancé la plus grande opération humanitaire d’urgence mondiale de son histoire, en offrant 50 millions de dollars à l’OMS, en envoyant 34 équipes d’experts médicaux dans 32 pays, en fournissant 283 lots d’aides antiépidémiques à 150 pays et 4 organisations internationales, en fournissant et en exportant du matériel antiépidémique à plus de 200 pays et régions. Ceci a été largement apprécié par la communauté internationale.

La propagation de la Covid-19 à travers le monde a entravé la circulation des personnes et les activités commerciales transfrontalières, a provoqué de fortes fluctuations sur le marché financier et a impacté les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales. Par conséquent, l’économie mondiale a été inévitablement plongée dans une récession. Ayant contribué à hauteur de plus de 30% à la croissance économique mondiale pendant une dizaine d’années consécutives, l’économie chinoise a résisté au choc de la Covid-19 et a montré une forte dynamique de reprise. Au deuxième trimestre de cette année, la Chine a vu son économie progresser de 3,2%, devenant ainsi la première principale économie du monde à retrouver la croissance. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la Chine sera l’un des rares pays à maintenir une croissance positive en 2020. C’est ainsi que le gouvernement et le peuple chinois ont une plus grande confiance dans l’accomplissement des objectifs du développement de l’année, à savoir l’édification intégrale d’une société de moyenne aisance et l’éradication de la pauvreté. En se débarrassant complètement de la pauvreté absolue, la Chine atteindra les objectifs de réduction de la pauvreté du Programme de développement durable à l’horizon 2030 avec 10 ans d’avance sur le calendrier, ce qui sera une grande contribution au développement de l’humanité.

La Covid-19 est comme un miroir. Elle confirme non seulement que le monde traverse des changements majeurs inédits depuis un siècle, mais montre également le courant de notre époque, caractérisé par la paix, le développement, la coopération et le gagnant-gagnant. Elle a mis en lumière la nécessité urgente de construire une communauté de destin pour l’humanité. Le virus ne connaît ni frontières ni ethnies, la solidarité et la coopération sont la bonne voie à suivre. Les efforts conjoints de la Chine et de la Guinée contre l’épidémie en sont un microcosme.

Nous n’oublierons jamais qu’au moment le plus difficile de la lutte de la Chine contre l’épidémie au début de cette année, le Président Alpha Condé a écrit au Président Xi Jinping pour exprimer sa sincère sympathie et son ferme soutien au gouvernement et au peuple chinois. Après l’apparition de la Covid-19 en Guinée, la partie chinoise a fait tout son possible pour coordonner diverses ressources afin d’aider la Guinée à lutter contre le virus. Jusqu’à présent, le gouvernement chinois a offert trois lots de fournitures antiépidémiques à la Guinée, a dépêché un groupe d’experts médicaux en Guinée pour offrir des conseils et assurer des formations, et a invité des experts guinéens à participer à de nombreuses réunions d’échange en ligne. Des provinces, villes et entreprises chinoises et la communauté chinoise en Guinée ont également fait des dons, en aidant de différentes manières la Guinée à lutter contre l’épidémie.

En outre, la Chine met activement en œuvre en Guinée les acquis du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19. A travers les plateformes de « la Ceinture et la Route » et du Forum sur la Coopération sino-africaine, la Chine travaille également à la mise en œuvre de la suspension du service de la dette, au renforcement de la coopération des hôpitaux jumelés, et à la facilitation de la reprise des activités d’entreprises chinoises en Guinée, afin d’aider le gouvernement et le peuple guinéens à surmonter les difficultés. Ce qui est encourageant, c’est qu’avec les efforts conjoints de la Chine et de la Guinée, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 2,653 milliards de dollars américains de janvier à juillet de cette année, soit le même niveau qu’à la même période de l’année précédente. Ce résultat durement gagné démontre la forte résilience et l’énorme potentiel de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Nous avons toutes les raisons d’être optimistes quant au développement du partenariat stratégique global Chine-Guinée dans l’après-Covid-19.

Vive la République populaire de Chine !

Vive la République de Guinée !

Vive l’amitié, la solidarité et la coopération entre la Chine et la Guinée !