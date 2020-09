Mandiana : Diakaria Koulibaly au-devant d’un déferlement de l’ouragan jaune...

Bastion imprenable, fief traditionnel, réservoir inépuisable, c’est entre autre qualificatifs pour traduire l’excellence des liens et l’amour profond entre le RPG et les populations de Mandiana, ville historique et culturelle.

Un homme d’une loyauté exemplaire, d’un militantisme assumé avec une conviction solidement établie est l’artisan principal de ce déferlement humain le plus important depuis l’ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain.

Il s’agit du jeune Ministre des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly, parrain politique de la préfecture de MANDIANA , un homme à succès politique indiscutable dont le travail méticuleux a permis la réussite de l’événement.

Des vagues humaines semblables à un ouragan avec une intensité très élevée ont exprimé de la manière la plus expressive possible leur attachement sans faille au programme de gouvernance du Président Alpha Condé, candidat à sa propre succession dont la décennie au pouvoir est auréolée d’un succès.

Contrairement aux clichés politiques ça-et-là annonçant la rupture relationnelle entre l’opposant historique devenu président légendaire, la démonstration des populations de Mandiana à ce jour, donne aux calomniateurs du régime une sérieuse migraine. Entre Alpha Condé et Mandiana, c’est un amour vrai, un lien sincère et éternel. La marée jaune qui s’est déversée dans la rue pour témoigner l’histoire douloureuse, le passé difficile et assurer sa loyauté d’aujourd’hui ou confirmer sa détermination inébranlable pour demain et toujours vis-à-vis de l’homme Alpha Condé.

Comme l’a dit un érudit de la localité : ‘’ Mandiana ne suit pas Alpha Condé parce qu’il est malinké. C’est Dieu qui a choisi Alpha Condé pour la Guinée et Mandiana. C’est un choix de Dieu et une obligation pour tout croyant d’accepter et d’obéir à cette volonté ‘’, fin de citation.

Le choix est fait. Mandiana reste et demeure RPG et Alpha Condé. Ni les vicissitudes du moment ni les contingences politiques de l’heure ne pourraient défaire ce lien historique.

Ci-dessous, des images inédites de ce déferlement humain désormais dans l’annal de l’histoire. A vous le commentaire !

Laye Diallo, citoyen de Mandiana.