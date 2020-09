INTEGRA offre des opportunités de stages et de formations à 200 jeunes…

(Conakry) - Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a lancé ce lundi 21 septembre 2020 les épreuves d’évaluation des candidats pour l’obtention d’un stage de formation dans plusieurs entreprises en partenariat avec l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi (AGUIPE).

En Guinée, de nombreux jeunes fraîchement sortis d’Université ont du mal à trouver un emploi, accéder au marché du travail devient alors un véritable défi. En multipliant les expériences sur le terrain à travers des stages, les jeunes sont en mesure de développer des compétences qui leur seront utiles pour convaincre de futurs employeurs tout en se familiarisant avec le milieu professionnel.

Cette initiative du programme INTEGRA, mise en œuvre par le Centre du Commerce International (ITC), vise ainsi à réduire le taux de chômage chez les jeunes diplômés universitaires et professionnels en offrant à une centaine d’entre eux l'opportunité de décocher un stage rémunéré. Cette expérience enrichissante les aidera ainsi à décrocher un premier emploi dans le futur. A l'issue de cette semaine d'évaluation, 100 jeunes sélectionnés bénéficieront d’une place en tant que stagiaire dans des entreprises situées sur toute l'étendue du territoire guinéen.

« Concernant cette opportunité je pense que c'est une excellente initiative. Ce n'est pas seulement dans sa spécialité qu'il faut se limiter, acquérir de nouvelles compétences professionnelles aussi c'est important. » explique Zeinab Chérif, 22 ans, diplômée en sciences politiques.

Ces jeunes sont motivés et se réjouissent de cette initiative commune entre INTEGRA et l'AGUIPE qui leur donne les compétences nécessaires afin d’accéder au monde du travail.

Pour Curtis Jean Emile, étudiant en Master à l'université Koffi Anan, cette opportunité INTEGRA est très importante pour les jeunes étudiants et aspirants à être employés. « J'encourage cette initiative du programme INTEGRA qui, bien que sélective, est basée sur le mérite. »

A noter que plusieurs instituts de formations professionnels dont l’ENAM (École Nationale des Arts et Métiers) de Matam et l’ENAE (École Nationale d’Agriculture et d’Elevage) de Kankan ont été associés à ce projet qui sera dupliqué dans les 7 régions administratives du pays et compte sélectionner 100 autres jeunes bénéficiaires.

Le programme INTEGRA contribue à amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne, notamment à travers le renforcement de l’offre de formation professionnelle, l’amélioration des infrastructures économiques, la création d’emplois durables et la promotion de l’entrepreneuriat. À travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes Guinéens qui seront accompagnés.

