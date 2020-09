Epidémie de Coronavirus: Quand N'zérékoré se démarque des autres régions...

NZEREKORE-La Guinée forestière est l’une des régions du pays les moins touchées par la pandémie à coronavirus avec seulement 21 cas positifs depuis le début de l’épidémie. Pourtant rien n'était gagné d'avance quand on sait qu'en 2014, cette région a été durement frappée par la fièvre hémorragique à virus Ebola, avec des centaines de victimes.

«A nos jours, le visage épidémiologique de la covid-19 se présente comme suit : nombre de cas suspects, 37 dont 21 confirmés. 4 hospitalisés, traités et guéris dans les CT-Epi de Nzérékoré et Macenta. 537 contacts enregistrés et suivis à 100% », a indiqué le directeur régional de la santé, Dr Adama Kaba.

Selon lui, ces résultats "satisfaisants" sont obtenus grâce à une synergie d’actions de tous les acteurs impliqués dans le processus de lutte contre la Covid-19 en Guinée forestière.

‘’C’est grâce à la synergie d’actions de toutes les parties prenantes à savoir: les agents de santé, les partenaires, les autorités à tous les niveaux, les medias, la population qui ont bien adhéré et ont participé à l’application des mesures de prévention et au recours à temps aux services de santé pour gérer les cas suspects, les cas confirmés et les contacts », a-t-il dit.

Parmi les 7 régions administratives du pays, Nzérékoré, est la plus éloignée de la capitale Conakry, l’épicentre de la pandémie dans le pays.

En 2014, elle avait été durement touchée par l’épidémie à virus Ebola.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél: (00224) 628 80 17 43