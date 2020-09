Election du 18 octobre: les électeurs sont-ils prêts à suivre l'appel au boycott ?

CONAKRY-Peut-on s’attendre à un faible taux de participation à l’élection du 18 octobre 2020 ? A moins d’un mois du scrutin, certains électeurs sont indécis, d’autres dubitatifs.

C’est le cas de Moustapha Bangoura vendeur à Madina qui, pourtant, assure avoir voté lors du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier. « Je ne vais pas voter parce que je ne veux pas de 3e mandat dans notre pays. Le 22 mars, j’avais voté, mais cette fois-ci, je ne suis pas motivé», souligne-t-il.

Hamid Bah quant à lui dit avoir cessé d’aller voter depuis 2010 et ne compte pas le faire cette année non plus parce que, selon lui, «le processus électoral n’est pas fiable. Pourquoi aller voter ? Puisque les résultats qui vont sortir des urnes sont connus d’avance. Je ne vais pas perdre mon temps alors que je sais que ma voix ne sera prise en compte. Avec le fichier actuel et cette Ceni sous les ordres de l’exécutif, on ne peut pas s’attendre à une transparence des élections», doute-t-il.

Pour sa part, Souleymane Barry est encore dubitatif. «Pour le moment, je ne suis déterminé. Tout dépendra du contexte. Si c’est calme, et que je vois que mes amis sont motivés pour aller voter, je vais les suivre. Au cas contraire, je ne voterai pas».

Par contre, Aboubacar Touré a déjà pris sa décision. «J’irai voter le 18 octobre puisque c’est la seule façon de sanctionner le gouvernement. Nous voulons un changement et cela viendra par les urnes».

De 51,59% en 2010 contre 75 % en 2015, risque-t-on d’avoir un faible taux de participation à la présidentielle de 2020 ? Rien n’est moins sûr étant donné que d’un côté, le Front contre le 3e mandat entend empêcher le scrutin et que de l’autre les opposants Sidya Touré de l’Ufr, Lansana Kouyaté du Pedn et Mamadou Sylla de l’Udg ont demandé à leurs militants de ne pas voter.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06