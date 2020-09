Urgent : Un mandat d'arrêt émis contre Fabou Camara et Simakan…

CONAKRY-Un mandat d'arrêt a été émis ce jeudi 24 septembre 2020, contre le commissaire divisionnaire Aboubacar Fabou Camara, directeur de la Police Judiciaire (DPJ) et le commandant de brigade de répression et d'intervention (BRI) Mohamed Lamine Simakan.

Le mandat d'arrêt a été émis par le juge Charles Wright. Ces deux hauts responsables de la police sont poursuivis par Ibrahima Diallo et Sekou KOUNDOUNO, respectivement responsables des opérations et des stratégies du FNDC, pour "violation de domicile et destruction de biens".

Appelés à comparaître ce jeudi 24 septembre 2020, devant le tribunal de première instance de Dixinn, ils ont brillé par leur absence. Les deux hauts officiers ne se sont pas présentés au palais de justice de Dixinn, ni leurs avocats. Le procureur a fait appel de cette décision du juge Wright.

Joint par un journaliste d'Africaguinee.com, le commissaire Fabou Camara n'a pas voulu commenter cette décision, indiquant que "c'était sa première nouvelle". L'audience a été renvoyée au 1er octobre.

Affaire à suivre...

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com