Mise au point : "Je ne suis le journaliste de personne !" (Oumar Kateb Yacine)

C’est avec une désagréable surprise et un total désarroi que j’ai découvert via les réseaux sociaux mon nom ( Oumar Kateb Yacine Bah ) sur la liste d’un ‘’Mouvement des journalistes engagés pour l’alternance’’ (MJEA). N’ayant conclu aucun pacte avec personne, j’ai été à la fois estomaqué et indigné. Certes, des excuses ont été faites par le journaliste Mandian Sidibé, Coordonnateur dudit mouvement, qui a rectifié sa copie. Des excuses que j’accepte en tant que croyant, surtout venant de la part d’un ancien collaborateur.

Que cela n’empêche, le devoir me revient d’éclairer la lanterne des uns et des autres, vu le nombre d’interpellations que je reçois depuis hier de la part de ceux qui m’ont connu et pratiqué des décennies durant.

Je tiens à rassurer que ne je suis membre d’aucun réseau des journalistes à coloration politique partisane et ne le serai jamais pour personne, je dis bien jamais . C’est un principe que je ne violerai jamais pour qui que ce soit. Cela doit être clair !

Après 27 ans de carrière professionnelle dans le paysage médiatique dont 22 ans en tant que journaliste, je viens d’achever mon mandat de cinq ans comme Commissaire de la Haute Autorité de la Communication, l’institution républicaine qui régule les médias en Guinée. Une position qui m’impose le respect de l’éthique et de la déontologie ainsi que de la neutralité, à y ajouter le principe que je me suis toujours donné, celui de ne jamais trahir ma conviction.

Actuellement, j’observe un repos sabbatique, une manière de me ressourcer avant d’entamer un autre chemin qui me conduira, in cha Allah, vers d’autres destinations où je pourrais apporter ma modeste contribution à l’édification d’une Guinée unie, prospère et dynamique. Comme c’est le rêve de tout citoyen aspirant à jouer sa partition dans la vie de la Nation.

Je vous remercie

Oumar Yacine Bah

Tél : 624977211/657732121

Mail : yacinebah@gmail.com