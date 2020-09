Dr Diané: "Vous ne voulez plus revivre les brimades et les humiliations…"

MANDIANA-En campagne dans la ville de Mandiana en Haute Guinée, le ministre de la Défense a fait une mise en garde à l'endroit des populations de cette ville. Pour Dr Mohamed Diané, l'enjeu des élections du 18 octobre est majeur. D'où l'importance de ne pas se tromper de bulletins.

"Nous ne devons en aucun cas nous tromper de bulletins : voter quiconque d’autre que le président Alpha Condé équivaut à anéantir tous les sacrifices consentis durant nos longues années de lutte", a-t-il déclaré.

Depuis le lancement de la campagne le candidat sortant Alpha Condé qui défend les couleurs du RPG ne cesse surfer sur la "fibre de la peur" alternant discours "guerriers" et nouvelles promesses.

Pour le ministre de la Défense, glisser le bulletin en faveur d'un autre candidat autre qu'Alpha Condé est synonyme de recule pour la Guinée.

"Je sais que vous ne voulez plus revivre les brimades et les humiliations qu’on nous a fait subir lorsque nous nous battions pour l’instauration de la démocratie et de l’Etat de droit en Guinée", a-t-il lancé appelant voter massivement pour le RPG Arc-en-ciel le 18 octobre 2020.

Africaguinee.com