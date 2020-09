Baisse du tarif des transports: la mesure violée à la gare routière de Mamou...

MAMOU-La mesure relative à la baisse des tarifs du transport est carrément violée à la gare routière de Mamou, en moyenne Guinée.

Pourtant l'annonce de la présidence guinéenne intervenue ce mardi 22 septembre 2020, concernant l'assouplissement des mesures sanitaires dans les secteurs du transport, du tourisme, des sports et de la culture, est bien claire. Les tarifs de transport en vigueur avant le 26 mars 2020 ont été rétablis.

Malgré cette décision, le coût du transport entre Mamou-Conakry reste toujours le même à la gare routière de Mamou. C'est du moins le constat fait par notre correspondant ce mercredi 23 septembre 20. Plusieurs passagers en destination de Conakry ont payé 150.000 GNF. Les passagers disent ne pas comprendre cela, car le nombre de places à quant à lui changé.

« On a suivi à la télévision l’annonce faite par le président. Ce matin, on a constaté que rien n’a changé ici sur le coût du transport. Mais, le nombre de places n’est plus le même dans certains véhicules. Ça veut dire qu’ils sont bien informés de la nouvelle. J’ai payé 150,000 ce matin. C’est pourquoi, d’autres ont préféré annuler leur voyage », dénonce Diogo Barry.

A la gare, un chauffeur que nous avons rencontré explique cette situation par le manque d’information. « On n’est pas informé de cela. Ce matin, j’ai embarqué au même prix que les derniers jours. Personnellement, je sais qu'il y a eu baisse du prix. Mais on n'a rien changé ici car nos chefs ne nous ont rien dit », affirme ce chauffeur.

Au niveau du syndicat, on parle d'erreur mais surtout le fait qu'à Conakry aucune annonce n'a été faite dans ce sens. Ensuite, selon les responsables syndicaux, les barrages et l’état de la route sont aussi un autre problème pour les usagers de la route. C’est pourquoi à Mamou, ils veulent attendre encore.

« On ne peut pas changer de prix ici. C’est nos responsables qui doivent le faire. Ensuite, les barrages sont de trop, il y a l’état de la route, alors on ne doit pas se précipiter. Ils sont au ministère des transports en discussions. Après ça, on verra », a déclaré le secrétaire général du syndicat des transporteurs à Mamou.

A suivre…

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou