Alpha Condé « Qu'est-ce que Cellou et Sidya ont fait ?»

NZEREKORE-Désormais, Alpha Condé ne rate aucune occasion pour critiquer la gestion du régime de Lansana Conté. Dans sa ligne de mire, les anciens premiers ministres notamment Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré qu’il accuse d’avoir mis la Guinée en retard.

Après Kanakan et Sguiri, Alpha Condé candidat à sa propre succession n’a pas dérogé à la règle au cours du lancement de la campagne du Rpg Arc-en-ciel à Nzérékoré, ce mercredi 23 septembre 2020. Pour lui, c'est sont ses deux principaux opposants, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré qui sont les responsables du retard de la Guinée.

«Ils ont gouverné la Guinée pendant combien de temps ? Ils n’ont rien fait. Votre barrage est déjà programmé, financé par l’AFD. L’électrification qui est déjà financée, va permettre à la forêt et à la Haute Guinée d’avoir du courant. Nous voulons que tous les guinéens gagnent des logements. Qu’ils soient fonctionnaires, cultivateurs, qui que tu sois. Il faut voir leur bilan et le nôtre. Cellou et Sidya, qu’est-ce qu’ils ont fait ? Je suis convaincu que dans toutes les préfectures de la forêt, le RPG aura 98%. Voter pour un autre candidat, c’est voter pour Cellou. Lisez le document que les journalistes qui sont venus du Cameroun ont élaboré qui montrent comment Cellou et Sidya ont mis ce pays-là à terre. Alors je compte sur vous. Ceux qui sont mécontents ou frustrés je vous présente mes excuses. Désormais nous allons faire en sorte que vous ne soyez plus oubliés. Cette année je vais faire en sorte que vous cultivez, 1000 hectares de Cacao en forêt», promet-il, au cours d’une intervention en visioconférence.

Poursuivant, il met en garde contre le rachat des cartes d’électeurs. «Le plus important, ce que tout le monde parte chercher sa carte et que tout le monde vote. Il y a certaines personnes qui vont dans les villages la nuit pour demander d’acheter les cartes d’électeurs. Mais cette fois-ci, nous avons demandé aux citoyens de veiller. Si vous voyez quelqu’un qui veut acheter les cartes, vous le faites arrêter et vous le conduisez à la gendarmerie parce que c’est un délit», a lancé Alpha Condé.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél: (00224) 628 80 17 43