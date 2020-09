L'UFDG proteste et annonce une plainte : "Cette censure est illégale…"

CONAKRY-Le parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de l'opposant Cellou Dalein Diallo, a vivement protesté contre la censure d'une de ses vidéos diffusées mardi soir à la RTG dans le journal de campagne. Cette formation politique engagée dans la course à l'élection présidentielle du 18 octobre, demande des explications à la Haute Autorité de la Communication (HAC) et annonce une plainte contre les auteurs de cette censure.

"Ce qui s'est passé hier est inacceptable. C'est une censure illégale pour laquelle, nous attendons des explications de la HAC (haute autorité de la communication). D'abord sur le plan de la procédure, il a été convenu clairement que ce qui ne devait pas être publié à la télévision, c'est lorsque les candidats arboraient les couleurs nationales, les emblèmes de la république etc ou bien s'il y avait des injures ou des appels au meurtre. Rien de tout ça n'a été", observe Ousmane Gaoual Diallo, directeur de la cellule de Communication de l'UFDG, interrogé par Africaguinee.com.

Il explique que la vidéo qui a été censurée a été validée par les services de la HAC pour être diffusée. "Quand vous amenez votre vidéo, celle-ci est visionnée par une équipe. Ensuite vous remplissez une fiche pour dire que tout est bon à être diffusé. Lorsqu'ils constatent qu'il y a des anomalies, normalement, ils vous signalent l'anomalie sur place et on vous demande de corriger sur place. Lorsqu'il n'y a pas d'anomalie constatée, on vous délivre un bon de diffusion. Avant-hier on fait cet élément pour rappeler aux guinéens toutes les fausses promesses liées à l'absence d'infrastructures dans notre pays. Ce qui, apparemment aurait fait mousse et ça n'aurait pas plu au gouvernement. Le lendemain, la HAC nous fait savoir que nous avons utilisé le style journalistique et que celui-ci serait réservé aux hommes de médias. Ensuite on nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des images d'archives et qu'on doit utiliser des images du jour. Tout ça est farfelu, je ne sais dans quel pays on est.

Que disait la vidéo censurée ?

Hier on a été déçu de constater qu'ils ont quasiment charcuté l'élément qu'on avait envoyé pour diffusion. L'élément là couvrait la problématique de l'eau dans notre pays, dénonçait l'absence des investissements et la corruption qui a empêché les guinéens d'avoir de l'eau aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Si on ne peut pas faire campagne avec ça, si on ne peut pas dire que l'eau manque dans notre pays, il y a un problème. Je ne vois pas qu'est-ce qui est injurieux dans ce texte justifiant qu'on censure notre élément", a expliqué M. Diallo.

La HAC interpelée…

"Nous avons appelé directement la HAC la nuit qui a promis ce matin de nous recevoir et solliciter des explications de la RTG avant de nous donner les motivations. Dans tous les cas, il y a une violation de la procédure. Parce que cet élément a été visionné par des professionnels dont Elhadj Fodé Bouya qui est le président de la commission. Ils ont dit que c'était ok, mais à notre grande surprise on constate un élément qui a été vidé de son contenu. C'est quelque chose que nous condamnons et pour lequel, nous attendons des explications avant de nous diriger vers les tribunaux pour obtenir réparation et que les auteurs de ça soient condamnés. Nous sommes extrêmement déçus de cette attitude de la RTG, mais pas surpris", a martelé le chef du directoire de communication de l'UFDG.

Interrogé, le Directeur Général de la RTG a indiqué que la RTG n'est pas responsable du contenu qui est diffusé dans le journal de campagne. Selon lui, tout est géré par la HAC.

"Pour ce qui concerne le journal de campagne, la RTG n'est qu'un support technique. Le journal est entièrement de la responsabilité de la HAC où tous les candidats ont au moins deux représentants comme contact. Tout ce que nous offrons, ce sont les conditions techniques, l'enregistrement, mais pour ce qui concerne le visionnage, la mise à disposition de la version finale pour nous diffusions, tout ce processus relève de la HAC. On n'est pas responsable du contenu", a indique Sekouba Savané, le Directeur Général de la RTG.

Pour l'heure, nous n'avons pas pu entrer en contact avec la HAC. Nos nombreuses tentatives de joindre le président de l'institution sont restées vaines pour le moment.

A suivre…

DIALLO Boubacar 1

Pour Africaguinee.com