Alpha Condé droit dans ses bottes : "Si vous votez pour l'un des candidats…"

CONAKRY-Alors que son discours d'ouverture de la campagne continue de créer des polémiques le président Alpha Condé a encore "récidivé".

Le chef de l'Etat qui s'est adressé par visioconférence à ses militants lors d'un meeting de campagne du RPG à Siguiri, est resté droit dans ses bottes, surfant encore sur la fibre de la peur. Extrait.

"L'élection du 18 octobre 2020, est comme une guerre pour le RPG. Je l'ai déjà dit à Kankan et je le répète aussi à Siguiri. En tout, il y a 12 candidats. 11 se sont regroupés pour former un bloc contre nous RPG. Donc pour nous éliminer de la course. Si vous votez pour l'un des candidats parmi ces onze qui sont dans ce bloc, c'est que vous votez pour Cellou Dalein.

Je sais qu'il y a beaucoup de frustrés. Mais je vous demande pardon. Si vous êtes fâchés, je mets mes deux bras au dos pour vous demander pardon. Le RPG date de longtemps.

Je vais vous dire une chose : si tu tues ton chien par ce qu'il est féroce, au retour tu risques d'être mordu par le chien d'autrui…", a lancé le chef de l'Etat.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com