Moustapha Naïté: "Pourquoi les guinéens doivent voter pour le Pr Alpha Condé…"

CONAKRY- Jusque-là discret sur les sujets politiques, le ministre des Travaux publics vient de sortir de son silence. Invité de l’émission les grandes gueules sur Espace FM, Moustapha Naïté a réaffirmé son «soutien inconditionnel» à Alpha Condé candidat à sa propre succession.

Pour justifier sa prise de position en cette période électorale, le ministre a évoqué les réalisations du chef de l’Etat depuis l'avènement de celui-ci au pouvoir en 2010. Il cite entre autres, l’extension du port de Conakry afin d’accroitre le volume des importations et des exportations, la construction en cours de la route Coyah-Mamou-Dabola-Kouroussa qui s’étend sur Kankan-Siguiri-Kourémalé qui, selon lui, sont «des jalons pour une Guinée émergente».

«Quand vous avez un homme à la tête de ce pays qui pose une vision d’une telle dimension, vous ne pouvez que le soutenir pour la génération future. En ce moment précis», a affirmé Naïté, appelant «les guinéens à voter massivement le 18 octobre prochain pour le candidat Alpha Condé».

« Je voudrais ici et maintenant dire que plus que jamais nous sommes engagés dans cette élection présidentielle pour assurer et garantir une victoire le 18 octobre 2020. Encore une fois, je dis aux guinéens le choix est celui du Pr Alpha Condé, un homme qui ne jouit pas du pouvoir, qui travaille pour les guinéens. J’y crois fermement et je prie le bon Dieu que cette campagne électorale que nous la fassions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de dignité tout en mettant en avant notre pays», a-t- il lancé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023