Alpha Condé prévient : "Je mets en garde le Gouvernement…"

CONAKRY-Alpha Condé le président guinéen a fait une mise en garde ce lundi 21 septembre. Le chef de l'Etat qui a présidé par visioconférence au lancement d'un programme de construction de 10 000 logements sociaux, a tenu un langage d'avertissement contre les ministres spéculateurs.

Le candidat sortant à l'élection du 18 octobre qui est en pleine campagne a rappelé que depuis 2010, il a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Selon lui, le programme présidentiel de construction de logements sociaux est une initiative de partage de la prospérité et favoriser l'inclusion socioéconomique.

"Un logement décent n'est pas simplement un logement de confort et de sécurité, c'est aussi une dimension importante de la dignité humaine. Nombreux sont nos concitoyens qui vivent dans la précarité et qui ne peuvent pas trouver un logement décent qui est adapté à leur situation économique. Disposer d'un logement décent est en effet une condition d'épanouissement familial. C'est pourquoi, j'ai instruit à mon gouvernement d'inscrire la problématique du logement au rang de la plus haute priorité. L'agence guinéenne de financement de logement AGUIFIN que j'ai mise en place est l'instrument de réponse à la problématique de logements" a-t-il déclaré.

Ce programme est destiné dans un premier temps aux agents de l'État, et en priorité aux administrateurs sociaux de base. Notamment des cadres du ministère de la santé, ainsi que ceux du secteur de la sécurité et de la défense en ce qui concerne les maisons abordables.

"Nous procéderons dans les prochains jours à la pose de la première pierre des travaux de construction des dix mille logements sociaux sur les sites devant abriter la première phase à Conakry et à l'intérieur du pays, notamment à Kindia, Mamou, Kankan et Nzérékoré. Ceci marquera officiellement les travaux de construction des logements et maisons abordables. L'État prend en charge les coûts d'aménagement du programme qui sont estimés à plus de deux cent millions de dollars (200 millions $)", a annoncé Alpha Condé.

Ces efforts du gouvernement doivent profiter aux acteurs et non aux spéculateurs, a-t-il martelé. "Je mets en grade le gouvernement et l'agence contre les spéculateurs. Aucune spéculation foncière ne sera tolérée. Je demande à l'AGUIFIN de veiller à l'inscription de la clause anti spéculation dans les contrats de vente de logements. Aucun logement acquis à travers ce programme ne fera l'objet de session dans 10 ans ou moins” a prévenu le président candidat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com