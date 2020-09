Le crachat du crapeau de mauvaise foi ne peut ternir la blancheur de la colombe qu’est Alpha CONDÉ

Les propos que le candidat du RPG arc-en-ciel a tenus devant ses militants mobilisés massivement à Kankan à la faveur du lancement de la campagne pour l’élection Présidentielle dans la région sortis du contexte et volontairement travestis, semblent l'excuse parfaite pour nourrir une vraie-fausse polémique.

La manoeuvre semble destiner à distraire l'opinion du vrai débat à propos des attentes des populations dans l'élection présidentielle et à caricaturer le favori de tous les pronostics.

Le candidat Alpha CONDÉ a parlé au cœur de ses militants pour les remobiliser dans le pacte historique qui les lie et qui a été forgé dans des circonstances particulières de la vie politique nationale pendant les moments d'une conquête politique de tous les périls.

La mémoire et l'histoire politique du militant et leader politique Alpha CONDÉ est un héritage qu'il partage avec ses bastions et qu'il a dépassé sans se renier et oublier le passé pour incarner avec une rare dignité et une loyauté de tous les instants ses charges et fonctions Présidentielles.

Il a rappelé et réaffirmé ses principes et valeurs à savoir : l'unité du pays et l'union de tous les Guinéens dans le pacte de candidature et de gouvernance exigé par lui avant de briguer à nouveau, les suffrages des Guinéens, de tous les Guinéens dont il veut être le Président, sans la moindre discrimination, ni aucun esprit d'exclusion. C'est toute la philosophie de son engagement personnel et de ses combats politiques. Gouverner avec et pour tous les Guinéens est encore aujourd'hui son obsession en tant que Président de la République. C’est pourquoi, il est considéré à juste raison, parmi tous les candidats, comme le seul de la Guinée et de tous les Guinéens.

Voilà la vérité de toujours confrontée aux mauvais procès de tous les Temps.

Le directoire national de campagne du candidat du RPG Arc-en-ciel