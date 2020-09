Alpha Condé : "Ce que nous allons faire dans les six années à venir …"

CONAKRY-Fier de son bilan qu'il vante, le Président Alpha Condé (82 ans), au pouvoir depuis 2010, vient de tenir de nouvelles promesses vis-à-vis de ses compatriotes. Le candidat sortant pour un troisième mandat promet que ce qu'il va faire pendant les six années à venir dépassera le bilan de ses deux premiers quinquennats.

"Le travail que nous avons fait en 10 ans, les autres ne l’ont pas fait en 50 ans. Mais si Dieu le veut bien, les 6 années qui viendront, ce que nous allons faire va dépasser les 10 années passées. Les femmes et les jeunes il ne faut pas qu’on vous trompe. Les sages, il ne faut pas qu’on vous trompe. Chez vous n’acceptez pas qu’il y ait la pagaille. (…) J’ai confiance à tout le mandingue que le 18 octobre, aucun bulletin ne va sortir de là-bas qui n’est pas du RPG. Mais, veillons aussi à cette maladie. Ne blaguons pas avec. C’est la première fois qu’une telle pandémie empêche tous les musulmans de partir à la Mecque. Que ça empêche tous les chrétiens de faire le pèlerinage", a lancé Alpha Condé.

Et de poursuivre : "Si Dieu le veut, la Guinée ira de l’avant. Puisqu’aujourd’hui, toutes les richesses qui sont à Simandou, seront exploitées. Au mont Nimba, on a déjà commencé. Nous donnons aussi la priorité à l’agriculture et aux usines. Je vous ai demandé de cultiver la pomme de terre. J’ai 4 usines au programme, j’ai installé une à Mamou il en reste 3. Il y’aura des usines pour la transformation de nos produits comme la mangue, l’anacarde. Croyez-le. Quand je suis venu, je vous ai dit que j’ai trouvé la Guinée dans le trou. Il n’y avait rien", a-t-il martelé.

