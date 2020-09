Eliminatoires coupe du monde 2022 : Quelles sont les chances de la Guinée?

CONAKRY-Placée dans le 2e chapeau lors du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la Guinée, a hérité du Soudan, de la Guinée-Bissau et du Maroc dans le groupe I.

Ce groupe I considéré comme ‘’résolument moyen’’ par certains observateurs sportifs n’est pourtant pas une ‘’poule facile’’ avait réagi le coach français du Syli National de Guinée après le tirage au sort en janvier dernier dans la capitale égyptienne du Caire.

Après ce tirage, Didier Six avait rappelé que le Maroc, présent à la dernière Coupe du monde en Russe 2018, sera un obstacle difficile à franchir et que les autres prétendants considérés comme des outsiders ne sont pas non plus à minimiser.

Voici la fiche signalétique des adversaires de la Guinée pour ces éliminatoires.

La Guinée-Bissau , ce ‘’petit pays’’ de l’Afrique de l’Ouest n’a que deux participations dans une phase finale de Coupe d’Afrique des Nations en 2017 et 2019.Certes éliminée au premier tour, cette équipe constituée de jeunes footballeurs évoluant dans des championnats moyens a fait forte sensation dans un Groupe où figurait le Cameroun (Champion d’Afrique 2017) et le Ghana.

Le Soudan : L'équipe du Soudan de football est constituée par une sélection des meilleurs joueurs soudanais sous l'égide de la Fédération Soudanaise de Football. Les ‘’Crocodiles du Nil’’ après un passage à vide revient sur la scène internationale. A noter que ce pays a remporté la prestigieuse Coupe d’Afrique des Nations en 1970 quand il l'organisa.

Le Maroc : Considéré comme un des ténors du Football africain, le syli national de Guinée a en face de lui le ‘’leader charismatique’’ du Groupe I.

'' On devient Outsider du Maroc. Nous sommes dans un groupe pas facile. Le groupe est ouvert et il ne faut dénigrer personne. Pour avoir des résultats positifs, il faut qu'on travaille tous main dans la main'' avait confié le technicien français.

Sur les 40 sélections encore en lice, 10 pays seront qualifiés pour la dernière phase des qualifications pour la coupe du monde 2022. Un dernier tirage au sort aura alors lieu entre les dix qualifiés pour déterminer cinq rencontres qui permettront de connaître les cinq pays africains qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe du monde.

Seul bémol avec ce calendrier établi par les instances du Football mondial, cette phase de groupes des éliminatoires africaines qui devait débuter au mois de mars 2020 a connu un coup d’arrêt à cause de la pandémie du Coronavirus.

