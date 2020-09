Mamadou Sylla soutient-il un candidat ? Le leader de l'UDG clarifie sa position…

CONAKRY-Après avoir opté pour le boycott, Mamadou Sylla va-t-il apporter son soutien à l'un des candidats en lice à la présidentielle du 18octobre ? Le leader du parti Union Démocratique de Guinée (UDG) a clarifié sa position ce samedi 19 septembre 2020.

Le chef de file de l'opposition parlementaire a annoncé ce samedi 19 septembre 2020, qu'il ne soutiendra aucun candidat. L'opposant a dénoncé les manœuvres de certains partis en lice qui selon lui, sont en train de démarcher les représentants de sa formation politique à la base. Chose qu'il fustige, avant de déclarer qu'il reste inflexible sur sa position.

"Ceux qui sont partis aux élections ont commencé de venir vers nous pour nous demander notre soutien pour les aider à gagner. Même ce matin, il y a nos représentants qui sont dans les différentes préfectures à l'intérieur du pays, il y a des partis qui sont venus vers eux pour demander leur soutien. Donc nous sommes donnés rendez-vous ici pour dire que notre position est claire : l'homme doit être cohérent dans ses déclarations et ses actes. Donc, je ne vois comment on peut décider de boycotter les élections et annoncer notre soutien à un candidat ? Ce n'est pas cohérent (…). Notre position est claire. On ne part pas aux élections et on ne supporte pas quelqu'un. Ça c'est clair et net", a tranché Mamadou Sylla.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com