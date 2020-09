Dr Bano Barry: l'image "choc" qui agite la toile…

CONAKRY-Le ministre de l'Eduction Nationale et de l'Alphabétisation fait parler de lui. Dr Alpha Amadou Bano Barry est sous le feu des projecteurs ce samedi 19 septembre 2020. Une photo de l'actuelle ministre agite la toile.

Sur le cliché pris à Kankan où le RPG arc-en-ciel a lancé sa campagne aujourd'hui, on voit Dr Bano, arborant une écharpe du RPG sur les épaules. L'image tourne en boucle sur la toile avec des commentaires les plus sarcastiques. C'est sans doute la plus commentée du jour. Pour les uns, cette image symbolise la "honte", pour d'autres la "déception"… tout simplement.

Si cette image heurte et fait réagir tant certains internautes, il faut dire ce n'est pas un fait du hasard. Car pour beaucoup, Dr Bano Barry est un symbole de l'intelligentsia. Un modèle, un brillant intellectuel qui n'a pas besoin s'afficher de la sorte dans la "propagande" politique.

Mais en Guinée, quand on est hauts cadres de l'administration, l'on est souvent "contraint" de faire dans la "démagogie" et dans la "propagande", même si au fond de soi, on abhorre ces pratiques. Rare sont ces cadres qui résistent, quitte à frustrer les courtisans du chef.

L'ancien ministre de la citoyenneté et de l'Unité nationale, Khalifa Gassama Diaby ou encore Cheick Sacko, l'ancien ministre de la justice, tous démissionnaires du gouvernement, sont des rares exceptions.

Focus Africaguinee.com