Télécommunications: L’ARPT classe les opérateurs selon la qualité des services…

CONAKRY-L’Autorité de régulation des postes de télécommunications (ARPT), a présenté ce vendredi 18 septembre 2020 les résultats de l’audit annuel, portant sur la qualité de services des opérateurs mobiles et des fournisseurs d’accès à internet (FAIs) pour l’exercice 2019.

Exécuté par un cabinet privé international, cet audit est réalisé annuellement pour évaluer la couverture du réseau, les qualités vocales, la data, les sms, la disponibilité, la fiabilité, et l’accessibilité des services offerts par les différents opérateurs aux populations, sur l’ensemble du territoire national.

Les audits se sont déroulés d’avril à mai 2020 pour la campagne de 2019 dans 44 villes, dont Conakry, les sept (7) chefs-lieux des régions, les 26 chefs-lieux des préfectures et 10 sous-préfectures. 46 axes routiers ont été mesurés aussi sur la qualité vocale.

La cérémonie de présentation a été présidée par le Directeur Général Adjoint de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications au siège de l’ARPT sise à Koloma dans la Commune de Ratoma.

«L’objectif de cette présentation c’est de montrer au grand public, l’évaluation de la qualité des services offerts par les opérateurs légalement constitués en République de Guinée, montrer les indicateurs de performances. Parce que le régulateur aussi ou la régulation c’est la transparence. Nous accompagnons les opérateurs dans la croissance de leur entreprise mais aussi nous protégeons les usagers notamment la protection des données à caractère personnel », a expliqué M. Mamy Diaby.

Dans son intervention, il a annoncé que dans les semaines à venir, l'ARPT va s'attaquer aux plaintes liées aux tarifications. Car, rappelle-t-il, certains consommateurs se plaignent des "surfacturations".

« Il faut dire à la population guinéenne que nous venons de très loin, il reste beaucoup de choses à faire. Dans les semaines à venir il y a une requête à laquelle nous nous sommes attaqués, c’est sur la tarification. Nous voyons des plaintes comme quoi il y aurait une éventuelle surfacturation. Mais encore faudrait-il le prouver. Toutefois, il est du rôle du régulateur d’écouter justement la population et apporter des réponses. On ne peut pas non plus tenir des discours pour faire plaisir à la population. Nous devons vérifier la véracité de ce qui est annoncé parce que nous avons des partenaires sérieux qui sont derrières. Donc nous avons déjà commencé avec un outil français de réaliser ces tests, nous avons un premier résultat, il y a une société allemande aussi qui est en train de nous accompagner. Nous mettrons les résultats à la disposition de la population », a annoncé le Directeur Adjoint de l’ARPT.

Dans sa présentation, le Directeur des réseaux de l’ARPT a fait le classement des opérateurs qui ont été audités. Selon ledit classement, Orange Guinée se détache du lot en étant 1er sur tous les services, exceptée sur la couverture 2G où l'opérateur est deuxième derrière MTN. Pour ce qui est du reste : technologie 3G, qualité des appels, maintenabilité, qualité vocale, interne sur le débit etc, Orange occupe la première place.

« Aujourd’hui si on prend dans l’ensemble, sur la couverture 2G, MTN devient 1er, Orange 2ème et Cellcom 3ème. Si on vient sur la technologie 3G, Orange est 1er, MTN 2ème et Cellcom 3ème. Si on vient sur la qualité des appels, Orange est 1er, MTN 2ème et Cellcom 3ème. Si on vient sur la maintenabilité, quand vous lancez un appel dans le réseau, Orange est 1er, MTN 2ème et Cellcom 3ème. Si on vient sur la qualité vocal, quand vous faites un appel, la qualité que vous ressentez, là Orange est 1er, Cellcom est 2ème et MTN 3ème. Sur la partie internet, sur le débit, Orange est 1er, MTN 2ème et Cellcom 3ème », a détaillé Mamadou Lamarana Bah

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023