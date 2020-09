Présidentielle du 18 octobre : la campagne électorale démarre ce vendredi (décret)

CONAKRY-La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 18 octobre s'ouvre ce vendredi 18 septembre 2020, à 00h et s'achève le samedi 17 octobre 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire nationale.

Telle est la quintessence d'un décret du chef de l'Etat lu ce jeudi 17 septembre 2020 à la télévision nationale.

L'acte du pouvoir centrale précise que le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le président de la haute autorité de la communication (HAC), le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la justice garde des sceaux, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le haut commandant de la gendarmerie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret.

Pendant un mois donc, les 12 candidats en lice vont rivaliser pour convaincre les électeurs.

