L'UFDG fait une promesse à Alpha Condé : " S’il accepte la vérité des urnes…"

CONAKRY-Convaincu de sa "victoire" au soir du 18 octobre, le parti union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient faire une promesse au président sortant Alpha Condé.

A travers son vice-président, Dr Fodé Oussou le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo garantit qu'après sa "victoire" il n'y aura pas de "chasse aux sorcières" si le chef de l'Etat accepte la "vérité des urnes".

"Monsieur Alpha Condé, nous lui garantissons, s’il accepte la vérité des urnes, il sera considéré ici comme un ancien président. Nous n’allons pas l’humilier", assure Dr Fodé Oussou Fofana.

Mais s'il (le chef de l'Etat sortant, ndlr) force aussi la situation, prévient l'opposant, il aura en face de lui le "peuple".

"S’il force la situation, il aura en face de lui malheureusement le peuple de Guinée. On lui garantit que ce qu’on faisait avant, prendre les PV des bureaux de vote, modifier les résultats et aller se mettre quelque part, proclamer les résultats qu'on veut, ça, ça ne marche plus. Parce que nous aurons nous-mêmes, nos propres centralisations, mais nous n’accepterons aucun résultat, sorti des urnes qui ne soient pas la vérité", a martelé M. Fofana.

A suivre…

Africaguinee.com