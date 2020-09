Guinée : Le reggae man Takana Zion a-t-il pris la fuite ?

CONAKRY-Depuis qu’il a échappé à une arrestation par des hommes en uniformes à Coyah, hier mercredi 16 septembre 2020, le reggae-man Mouctar Soumah alias Takana Zion n’a pas donné de ses nouvelles. Le dernier message qu'il a publié dans la journée d'hier, il indiquait qu'il était vers Forécariah et qu'il sort du pays pour "sauvers sa vie".

Que lui-reproche-t-on ?

Joint au téléphone son manager explique : « Quelques heures après sa sortie dans l’émissions les GG, il a reçu la visite des éléments des corps habillés munis d’une convocation l’accusant d’agression et de vol. Ils lui ont demandé de se rendre. Il a dit non qu’il ne va pas se rendre le même jour alors qu’il vient de recevoir la convocation», a expliqué Manager Will qui soupçonne des manœuvres pour intimider l’artiste.

«Les corps habillés sont descendus chez lui quelques heures après son intervention dans les GG. Parce que sa sortie n’a vraiment pas arrangé le système en place. Takana a commencé à dénoncer le système en mettant en lumière toutes les pratiques. Ce n’est pas la première fois, il l’a toujours fait et d’autres aussi l’ont fait. Je pense que le plus important c’est de dénoncer, dire ce qui ne va pas. A partir du moment, tu essaies de dénoncer les mauvaises choses et les mauvaises pratiques du système, on n’essaie de te menacer, intimider et porter des accusations sur toi. Alors qu’il y a une liberté d’expression consacrée et donc, on ne peut pas se laisser faire», a-t-il dénoncé avant de rassurer que «Takana est dans un lieu sûr en dehors de la Guinée».

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06