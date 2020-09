Djaferin Magassouba parle : "Qui sera le vainqueur de la présidentielle…"

SIGUIRI- Qui sera le vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre ? Le féticheur Djaferin Moriba Magassouba croit savoir son nom.

Les guinéens se rendront aux urnes dans un mois pour élire leur prochain président de la République. 12 candidats sont en lice dont le sortant Alpha Condé qui rempile pour un 3ème mandat et son éternel rival Cellou Dalein Diallo. En prélude à ce scrutin, Africaguinee.com à travers notre correspondant dans la préfecture de Siguiri, est allé à la rencontre du féticheur Djaferin Moriba Magassouba qui fait des prédictions sur l'avenir.

Dans cet entretien, réalisé à Gbôrôkôla le "voyant" dévoile le nom du vainqueur de la présidentielle d'octobre, mais fait aussi un portrait-robot de son successeur. Il n'a pas parlé que de la Guinée. Djaferin Moriba Magassouba évoque aussi la crise malienne, mais aussi la présidentielle en Côte d'Ivoire. Entretien Exclusif!!!

AFRICAGUINEE.COM : Comment voyez-vous l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée ?

DJAFERIN MORIBA MAGASSOUBA : Votre question est la bienvenue. Je suis Djaferin Moriba Magassouba résident au secteur Gbôrôkôla, district Kolita dans la sous-préfecture de Doko. Moi Djaferin Moriba, ce mercredi 16 septembre, fut pour moi le dernier mercredi de djömbènè. Un jour à travers lequel, je prévois et prédis les choses qui se passeront en Guinée, en Afrique et dans le monde pendant l'année. Je dis et ça se fait aussi. Je fais cet exercice chaque année.

Cette fois-ci, ce qui est pour 2021 qui s'annonce dans quelques mois, ce que je dis aux cultivateurs, précisément à ceux de la haute Guinée, c'est de se lever et de commencer tôt. Il va pleuvoir beaucoup, mais ça ne va pas se terminer. Quant aux exploitants artisanaux des mines, ils doivent travailler prudemment. Il y aura beaucoup d'argent mais avec beaucoup de dégâts dans les mines artisanales. Pour les voyageurs vers l'occident, beaucoup de noirs vont rentrer en occident et beaucoup vont mourir dans l'océan. Donc à l'intention de ceux qui pensent voyager, il faut faire attention.

Pour l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon en Guinée, le président actuel sera président en 2021. Je l'ai déjà dit en 2019 et en 2020, même si toutefois certains ont transformé mes propos pour dire que son mandat tend vers la fin. J'ai dit qu'ALPHA fera un 3ème mandat, comme il y a eu changement de constitution. Il fera le mandat sans problème. Mais la fin de son pouvoir sera provoquée par des malentendus, des guéguerres entre les RPGISTES. Mais ça ne sera pas à son 1er mandat ni en 2021. Les RPGISTES vont intégrer dans un autre parti politique.

Qui pourrait lui succéder ?

Le successeur d'ALPHA ne sera pas issu du RPG. Mais beaucoup de gens venus du RPG vont intégrer dans ce parti et vont travailler dans le gouvernement. Ça sera après le nouveau mandat d'Alpha. Le successeur d'Alpha est de teint clair, pas tellement gros, et il n'est pas de grande taille comme ça. Mais je ne peux pas dire son nom pour ne pas lui créer des ennemis.

La Haute Guinée enregistre des manifestations et des inondations qui font des morts. Comment vous expliquez ça ?

Il y a eu beaucoup de manifestations et d'inondations en Haute Guinée avec tant de dégâts. Mais toutes ces manifestations vont s'arrêter et ça n'empêchera pas le nouveau mandat d'ALPHA Condé. Il y aura des incendies en 2021, mais ils n'occasionneront pas de dégâts comme ceux de 2020.

Si Alpha gagne est-ce qu'il ira au terme de son mandat ?

Alpha fera un nouveau mandat et il va le terminer sans problème.

Comment voyez-vous l'avenir de la Guinée dans les prochaines années ?

Dans le nouveau mandat d'Alpha Condé, il y aura beaucoup de fortunes qui vont rentrer en Guinée, beaucoup d'argent venant de l'occident, une quantité comme la Guinée n'a jamais connu. Il y aura aussi beaucoup de sociétés qui vont s'implanter en Guinée dans ce nouveau mandat d'Alpha. Ces sociétés vont exploiter des zones qui n'ont pas été exploitées par d'autres sociétés, elles vont recruter beaucoup de jeunes et le chômage va diminuer. C'est ce que je peux dire pour le moment.

Comment voyez-vous la transition au Mali ?

Les militaires feront la transition, mais ils ne vont rester jusqu'à la date indiquée. Il y aura des élections et un président civil sera élu. Mais ce dernier aussi quittera le pouvoir, à la suite d'un coup d'état encore. Les coups d'état ne sont pas encore finis au Mali.

Comment vous voyez l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ?

Alassane va gagner. Il y aura des mouvements de protestation mais pas tellement. Il y aura des arrestations de militaires qui penseront faire un coup d'Etat. Certains vont abandonner la tenue.

Simbo quel est votre dernier message ?

J'invite les guinéens à la paix, la quiétude sociale. La Guinée n'est qu'une famille. C'est un arbre qui a vu jour en Haute-Guinée, dont une racine est partie en basse Guinée, une autre en forêt, au foutah chez les peulhs. Nous sommes tous les mêmes.

Si vous voulez joindre Djaferin Magassouba voici ses contacts : 622 99 27 23 ou le 628 27 59 86

Propos recueillis par Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com