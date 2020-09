Scrutin du 18 octobre : les soutiens d'Alpha Condé enregistrent des adhésions…

CONAKRY-La coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODECC) continue d'enregistrer des adhésions, en prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Au total, ce sont sept (7) mouvements et un (1) parti politique qui ont signé aujourd'hui leur entrée dans cette coalition de partis politiques qui soutient la candidature d'Alpha Condé.

La cérémonie de signature du pacte d'adhésion a eu lieu ce mercredi 16 septembre, dans un réceptif hôtelier de la place. L'évènement a connu la présence de certains responsables de la CODECC dont son coordinateur national, le ministre des transports Aboubacar Sylla, le ministre la jeunesse, Mouctar Diallo, la députée Domani Doré.

D’entrée, les nouveaux adhérents ont exprimé leur ferme volonté d’accompagner la mouvance présidentielle pour la réélection du président Alpha Condé au compte de l’élection prochaine. Le président de l’union démocratique pour la mouvance (UDM), Michel Gbeny a exprimé toute sa reconnaissance vis-à-vis du chef de l’Etat pour, dit-il, les nombreux acquis enregistrés pendant ses 10 ans de gouvernance.

« Aujourd’hui, c’est une fierté pour nous de voir dans notre pays que la Guinée de 2010 est totalement différente de celle de 2020. L’UDM qui est répartie sur l’ensemble du territoire national est cette fois-ci accompagnée par beaucoup d’autres organisations, des personnalités de tout genre, qui ont bien voulu joindre leur image à celle de l’UDM afin de porter haut le combat pour lequel nous nous sommes engagés. La CODECC est le creuset que monsieur le président de la république et le RPG arc-en-ciel ont bien voulu mettre en place avec tous les alliés pour que les efforts soient coordonnés de manière à ce que la victoire au soir du 18 octobre 2020 soit une réalité. Nous ne parlons pas de second tour. Pour notre part, je voudrais exprimer l’engagement tout entier de l’ensemble des organisations membres de l’Union démocratique pour la mouvance à faire du porte-à-porte afin que monsieur le président soit plébiscité le 18 octobre 2020», a déclaré le président de l’UDM.

Prenant la parole, le coordinateur national de la CODECC, le ministre Aboubacar Sylla a salué la décision de ces nouveaux adhérents. « Nous sommes réunis ici ce matin, pour formaliser cette union sacrée autour de notre candidat afin que nous mutualisions nos moyens, tirer dans le même sens, aller de cette manière et avoir plus d’efficacité parce que nous aurons en commun, nos moyens et nos ressources », a martelé le président de l’UFC.

De son côté, le ministre de la jeunesse Mouctar Diallo a rappelé que le seul but est d’œuvrer pour l’élection du candidat du RPG-arc-en-ciel lors de l’élection présidentielle du 18 octobre, dès le premier tour.

"Je voudrais vous féliciter et remercier les partis politiques et mouvements qui, de par leur clairvoyance ont accepté d’adhérer à la CODECC et par conséquent de signer le pacte gouvernance qui nous lie tous dans le cadre de l’élection du professeur Alpha Condé le 18 octobre. Vous avez constaté l’adhésion massive multicolore, multidimensionnelle et diverse, des forces vives de la nation, en faveur de la victoire du président Alpha Condé. Vous avez constaté une folle mobilisation, un engouement des partis politiques, des mouvements, des organisations de la société civile, des personnalités dynamiques, diverses qui ont adhéré massivement avec beaucoup d’enthousiasme à la CODECC. Ce, pour contribuer ainsi à la victoire de notre candidat le président Alpha Condé de la plus belle manière, à l’élection du 18 octobre prochain", a déclaré le ministre Mouctar Diallo.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28