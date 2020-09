Election du 18 octobre : l'autre stratégie du RPG pour faire gagner Alpha Condé...

CONAKRY-Pour faire gagner Alpha Condé au soir du 18 octobre, le RPG arc-en-ciel compte adopter une nouvelle stratégie. Outre la propagande de la campagne, le parti au pouvoir entend faire "le porte à porte" pour sensibiliser les citoyens sur comment voter.

"J’invite les uns et les autres à faire le porte-à-porte. Les mouvements sont biens mais le porte-à-porte, c'est plus efficace. Ce qui est efficace c’est de montrer aux militants comment voter. Le premier ennemi du parti, c’est le bulletin nul. Nous devrions tout faire pour éviter les bulletins nuls parce que cela n’arrange pas du tout le parti RPG arc-en-ciel. Nous allons essayer de bouche à oreille, expliquer comment voter. C'est très important parce que ça peut servir de flambeau pour aller vers la victoire certaine. La direction nationale ne ménagera aucun effort pour la motivation des militants et sympathisants et des citoyens pour que la victoire inscrite le 18 octobre 2020 ", a révélé Saloum Cissé, le secrétaire général du RPG arc-en-ciel.

Décrivant le candidat sortant comme une référence, ce cadre du parti au pouvoir a justifié la candidature d'Alpha Condé par nécessité de terminer les travaux qu'il a entamés en 2010.

"Le Pr Alpha Condé est une référence politique, social, mais aussi dans le développement. La Guinée a fait un grand parcours (…) on ne peut pas tout faire et tout de suite, mais le Pr Alpha Condé s'est attaqué à l'essentiel. La volonté politique ne manque pas pour que tous les défis soient levés. Aujourd'hui, il n'est pas candidat pour un troisième mandat, il est candidat du 1er mandat de la 4ème république. Nous allons tous l'accompagner pour la victoire (…) Il s'attaqué à l'essentiel, mais nous voulons que les travaux qu'il a commencé depuis la première année de son mandat, qu'on puisse les terminer", a martelé M. Cissé.

A suivre…

Africaguinee.com