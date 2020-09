Présidentielle du 18 octobre : Qui va diriger la campagne de Cellou Dalein Diallo?

CONAKRY-Qui va diriger la campagne de Cellou Dalein Diallo à l'élection présidentielle du 18 octobre ? Pour la troisième fois en dix ans, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principale formation politique d'opposition, ira à la conquête des suffrages des guinéens dans l'espoir de gagner et prendre ainsi les destinées de la Guinée pendant les six prochaines années. Il a en face de lui le candidat sortant Alpha Condé qui rempile pour un troisième mandat.

Qui va diriger la campagne de l'ancien premier ministre ? Comme en 2010 et 2015, c'est Dr Fodé Oussou Fofana qui va diriger la campagne présidentielle de Cellou Dalein Diallo. C'est l'intéressé lui-même qui l'a confié à Africaguinee.com ce mardi 15 septembre 2020, lors d'une interview.

"On ne change pas une équipe qui gagne. En 2010, le candidat que j'avais sous la main qui s'appelle Cellou Dalein Diallo a été 1er sur 24 candidats. En 2015, on a vu comment ça s'est passé. Je pense que honnêtement, je connais le candidat mieux que quiconque dans ce pays. Je l'ai pratiqué, depuis 2007, je suis avec lui, je connais exactement dans son âme qui il est. Je sais que c'est plus facile pour moi de parler de Cellou Dalein, parce que tout ce que je dis de lui vient du fond du cœur. C'est de la réalité. Cellou est produit vendable", a confié Dr Fodé Oussou Fofana, le vice-président de l'UFDG, précisant qu'à 99.99%, il sera le directeur de campagne du candidat de l'UFDG.

La campagne électorale pour la présidentielle qui va durer un mois devrait débuter le vendredi 18 septembre à 00H. Cellou Dalein Diallo espère obtenir sa "revanche" sur Alpha Condé après les tentatives manquées de 2010 et 2015.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com