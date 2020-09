Soutien au Chef de l'Etat sortant: les ressortissants de Tron promettent un "coup K-O"

CONAKRY-Les cadres, sages, jeunes et femmes ressortissants de la localité de Tron à Conakry ont organisé un meeting de soutien à la candidature du président Alpha Condé à la présidentielle 2020 au stade Kabinet Kouyaté de Matoto, ce dimanche 13 septembre.

Organisée à l’initiative du conseiller chargé de missions à la présidence de la République, Ibrahima Konaté, la mobilisation a connu la présence entre autres, du ministre de la jeunesse, Mouctar Diallo, le directeur général de la Pharmacie centrale, Dr Moussa Konaté, du Directeur national de la Douane, général Toumany Sangaré et le chef de la brigade anti criminalité et des crimes organisés, Colonel Moussa Tiegboro Camara.

Dans son allocution, le ministre de la Jeunesse, a salué l’initiateur de la mobilisation avant de rassurer quant à la victoire du Rpg au prochain scrutin. «Cette mobilisation démontre que le président Alpha Condé ne s’est pas trompé sur le choix de monsieur Ibrahima Konaté comme conseiller chargé des missions à la Présidence. Donc soyez fiers de lui et en tout cas, nous sommes fiers de lui. C’est un jeune qui symbolise la compétence, le mérite, l’engagement, la détermination, la vision et qui fait la fierté de la jeunesse guinéenne. Je voudrais une fois encore vous féliciter et vous dire que la victoire est garantie», a rassuré Mouctar Diallo.

A travers cette importante mobilisation, des ressortissants des 14 sous-préfectures de Tron en Haute Guinée expriment leur reconnaissance à l’endroit du chef de l’Etat Alpha Condé et surtout lui rassurer de leur total soutien à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

«Comme vous le savez, le président de la République a toujours fait de la jeunesse et des femmes, les acteurs du développement. Raison pour laquelle, avec tous ce qu’il a eu à faire encore pour la jeunesse guinéenne dont je suis à titre illustratif, la communauté de Tron a jugé utile d’organiser cette grandiose manifestation pour apporter notre soutien au président Alpha Condé en prélude aux élections présidentielles du 18 octobre 2020», a-t-il déclaré en invitant les militants du Rpg à aller retirer leurs cartes d’électeurs.

«C’est aussi une occasion pour nous de lancer un message à tout Tron et à nos militants et sympathisants pour le retrait des cartes électeurs et les inviter à faire un vote utile et massif le 18 octobre en faveur du président Alpha Condé. De ne pas céder à la violence et les jours qui viennent de mettre des équipes de rabattage qui vont permettre de faire zéro bulletin nul. Nous avons véhiculé un message à l’endroit des militants qu’il ne s’agit pas de la violence parce que nous ne sommes pas un parti violent. Le président de la République Alpha Condé a toujours signifié qu’il n’est pas un président qui a opté pour la violence et même lorsque nous étions dans l’opposition», a lancé le conseiller du chef de l’Etat.

De son côté, Dr Moussa Konaté, directeur général de la Pharmacie centrale de Guinée a promis que les ressortissants de Konodou-Tron vont fortement se mobiliser en faveur d’un coup KO du candidat sortant Alpha Condé comme ce fut le cas en 2015.

«On se mobilisera et comme on l’a toujours fait. Je vous rassure, que tout ce monde que vous voyez va se multiplier et les gens commenceront dès maintenant le rabattage pour le retrait des cartes électeurs et ensuite aller aux élections. Je le dis haut et fort, ‘’ UN COUP KO’’».

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28