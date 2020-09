Soutien à Alpha Condé : Lancement en "grande pompe" du MASAC à Conakry…

CONAKRY-A environ un mois de l'élection présidentielle du 18 octobre, le candidat sortant Alpha Condé continue d'enregistrer des soutiens. Ce lundi 14 septembre 2020, le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a présidé au palais du peuple, le lancement d’un Mouvement de soutien dénommé ‘’mouvements et associations de soutien à la candidature du Pr Alpha Condé’’, en abrégé "MASAC".

Ledit mouvement s’est fixé comme objectif d'assurer la victoire du Président Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre prochaine. La cérémonie de lancement a connu la présence des plusieurs hautes personnalités de l'Etat dont le premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, la première dame de la république Hadja Djénè Kaba Condé, le ministre des sports Bantama Sow, le conseiller personnel du chef de l’Etat Tibou Kamara, le ministre du budget Ismaël Dioubaté, l'honorable Amadou Damaro Camara, le président de l’assemblée nationale, mais aussi des cadres du parti au pouvoir.

Dans son discours de circonstance, le Directeur de campagne du RPG arc-en-ciel a vanté le bilan du Président Alpha condé. Le premier ministre a fait plusieurs promesses entrant notamment dans le cadre de l'amélioration de la vie des fonctionnaires du secteur médical et le corps enseignant.

« Sur la liste des candidats qui prétendent gouverner la Guinée, qui est mieux placé en termes de combat politique, en termes de vision et en termes de résultat ? C’est le Pr Alpha Condé. Le Président de la République va lancer dans les prochains jours un programme ambitieux de logements sociaux, le premier du genre dans notre pays qui va permettre prioritairement aux fonctionnaires notamment aux personnels médical et éducatif d’accéder à la propriété dans les conditions aisées de financement », a annoncé le premier ministre. Dans la même lancée, le chef du gouvernement a annoncé la création d’AFRICOM dans les prochaines semaines.

« J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à l’instar de l’ANAFIC qu’AFRICOM est créée et sera opérationnelle dans les prochaines semaines pour la zone spéciale de Conakry. Cela signifie que cette agence va permettre aux Conakrykas d’améliorer leur cadre de vie, de garantir leur sécurité par le financement d’une police municipale digne de nom. Mettre nos conditions de vie meilleures, on va boiser nos routes, on va curer les fosses aujourd’hui remplies d’eau sale, tout ça sera fait par les collectivités locales, l’Etat va renoncer aux moyens et les mettre à leurs dispositions à travers cette agence pour que les conditions soient améliorées », a promis Ibrahima Kassory Fofana.

Avant d’expliquer les ambitions de son mouvement, la Présidente des ‘’mouvements et associations de soutien à la candidature du Pr Alpha Condé’’ (MASAC) a invité ses collaborateurs à adopter une approche qui leur permettra de gagner cette élection. Mariama Sylla exhorte également les citoyens d’aller récupérer leurs cartes d’électeurs.

« Notre rencontre d’ici s’inscrit dans le cadre du rassemblement de tous les mouvements et associations de soutiens en vue d’une meilleure coordination des actions sur le terrain. Pour être plus efficace, il est impératif de mettre l’accent sur la sensibilisation notamment par le biais d’une approche personnalisée, c’est-à-dire le porte-à-porte. Nous mouvements et associations de soutien à la candidature du Pr Alpha Condé devons surtout faire un travail de fond sur le terrain afin de donner plus d’ampleur à notre contribution pour la victoire finale. Nous devons dès à présent aller vers les citoyens partout pour les exhorter à retirer leurs cartes d’électeurs et aller massivement voter pour notre candidat le 18 octobre 2020 », a lancé madame Mariama Sylla.

Les responsables du RPG arc-en-ciel ont quant à eux invité leurs militants de faire une campagne de porte-à-porte afin de convaincre les citoyens à voter massivement pour leur candidat qui est Alpha Condé.

« J’invite les uns et les autres à faire le porte-à-porte. Les cérémonies sont biens mais les porte-à-porte sont efficaces. Ce qui est efficace c’est de montrer aux militants comment voter et le premier ennemi du parti c’est le bulletin nul. Nous devrions tout faire pour éviter les bulletins nuls parce que cela n’arrange pas le pas le RPG arc-en-ciel », a expliqué Saloum Cissé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023